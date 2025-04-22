Рада ответила, состоится ли раскрытие банковской тайны в этом году

Сейчас налоговая не имеет доступа к банковским счетам. Однако, как сообщают некоторые СМИ, она активно пытается его получить.

Планирует ли правительство дать разрешение на раскрытие банковской тайны

Даниил Гетманцев настаивает на том, что нынешнее правительство не примет решение о раскрытии банковской тайны, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа.

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Даниил Гетманцев Народный депутат Украины Шанса на открытие банковской тайны налоговой в ближайшее время нет. Уже писал: такое решение не пройдет через Верховную Раду этого созыва.

Ранее Гетманцев отмечал, что сейчас в Комитете Верховной Рады нет ни одного законопроекта в котором бы речь шла о открытии банковской тайны. Нардеп называет информацию, которую распространяют СМИ фейковой.

Обратите внимание! Эта информация появилась в СМИ, в частности, через правительственную Национальную стратегию доходов до 2030 года, Именно там есть инициатива, относительно раскрытия банковской тайны, чтобы побороть неуплату налогов.