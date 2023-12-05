Потратили на 35% больше чем в прошлом году: на что украинцы потратили больше денег в "черную пятницу"

5 декабря 2023, 13:10
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Источник:

Admitad Украина

Недавно по всему миру прошла волна черной пятницы, которая принесла с собой огромное количество скидок на разнообразные товары. За эту особую неделю украинцы потратили на 35% больше денег, чем в прошлом году.

Что говорит статистика

Ажиотаж по этому ежегодному событию становится все меньше, хотя люди и дальше продолжают тратить много денег на товары с уценкой. В частности, в Украине глобальный рост количества продаж составил 8% по сравнению с прошлым годом, а вот сумма покупок выросла на 9%.

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Сегодня украинский рынок опережает мировой рынок по темпам роста в годовом исчислении и интенсивности покупательной активности. В частности, количество продаж по сравнению с обычным периодом этого года выросло на 70%, а расходы – на 106%. В прошлом году эти цифры были значительно меньше.

В этом году возросла популярность кэшбеков, украинцы их применяли более чем к 25% своих покупок. Не редко само наличие возможности вернуть часть своих денег было решающим фактором покупки.

На что тратили деньги

В этом году в Украине лидерами продаж были маркетплейсы на которые пришлось около 65% распродаж в течение акционной недели.

Что больше всего покупали украинцы:

  • Электроника – 27%;
  • Одежда и обувь – 13%;
  • Дом и сад – 11%;
  • Красота и здоровье – 9%;
  • Инструменты – 7,8%;
  • Автомобили, запчасти и аксессуары – 6,6%;
  • Лампы и освещение – 6%;
  • Спорт и развлечения – 5,4%;
  • Игрушки и хобби – 4,3%;
  • Ремонт – 4,2%;
  • Остальные – 5,7%.
     
Автор: Тетяна Стельмах