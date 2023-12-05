Потратили на 35% больше чем в прошлом году: на что украинцы потратили больше денег в "черную пятницу"
Источник:Admitad Украина
Недавно по всему миру прошла волна черной пятницы, которая принесла с собой огромное количество скидок на разнообразные товары. За эту особую неделю украинцы потратили на 35% больше денег, чем в прошлом году.
Что говорит статистика
Ажиотаж по этому ежегодному событию становится все меньше, хотя люди и дальше продолжают тратить много денег на товары с уценкой. В частности, в Украине глобальный рост количества продаж составил 8% по сравнению с прошлым годом, а вот сумма покупок выросла на 9%.
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Сегодня украинский рынок опережает мировой рынок по темпам роста в годовом исчислении и интенсивности покупательной активности. В частности, количество продаж по сравнению с обычным периодом этого года выросло на 70%, а расходы – на 106%. В прошлом году эти цифры были значительно меньше.
В этом году возросла популярность кэшбеков, украинцы их применяли более чем к 25% своих покупок. Не редко само наличие возможности вернуть часть своих денег было решающим фактором покупки.
На что тратили деньги
В этом году в Украине лидерами продаж были маркетплейсы на которые пришлось около 65% распродаж в течение акционной недели.
Что больше всего покупали украинцы:
- Электроника – 27%;
- Одежда и обувь – 13%;
- Дом и сад – 11%;
- Красота и здоровье – 9%;
- Инструменты – 7,8%;
- Автомобили, запчасти и аксессуары – 6,6%;
- Лампы и освещение – 6%;
- Спорт и развлечения – 5,4%;
- Игрушки и хобби – 4,3%;
- Ремонт – 4,2%;
- Остальные – 5,7%.