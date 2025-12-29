Правительство передает госнедвижимость и арестованные объекты для расселения ВПЛ

Кабмин решил передать для расселения внутренне перемещенных лиц 112 помещений. Речь идет о государственной недвижимости и арестованных объектах, находящихся в управлении АРМА.

Где будут размещать ВПЛ в Украине?

Детали в понедельник, 29 декабря, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, передает 24 Канал. Ожидается, что люди смогут пользоваться этим жильем уже в первом квартале 2026 года.

Речь идет об объектах, которые находятся в собственности государства и в пользовании госорганов и госкомпаний, а также недвижимость, которая сейчас находится в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.

В первом списке 112 помещений – это жилые дома совместного проживания, гостиничные офисные помещения и здания общественного досуга в разных областях страны.

Помещения не должны простаивать, они должны быть эффективно задействованы на пользу людям,

– заявила Свириденко.

К слову, до конца января объекты распределят между органами, которые занимаются ВПО. Запланировано, что люди смогут пользоваться жильем в первом квартале 2026 года.

Кроме того, правительство поручило Министерству образования и науки пересмотреть объекты, которые не использовали по назначению в образовательном процессе в течение последнего года. Их также используют для расселения ВПО. Ранее был создан механизм для передачи таких активов новым управляющим за 1 гривну.

Премьер отметила, что в течение месяца министерства вместе с госкомпаниями и ОВА должны подготовить и представить правительству дополнительный перечень объектов, которые можно использовать для нужд ВПО. Процесс координирует Минэкономики.

К слову, на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко рассказал, что во время полномасштабной войны враг разрушил 13% украинского жилья. Это по меньшей мере 60 миллионов квадратных метров.

