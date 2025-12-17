С какими вызовами сталкиваются арендаторы?

Об этом свидетельствуют результаты исследования среди соискателей недвижимости, проведенного OLX Недвижимость, передает 24 Канал.

Смотрите также "еОселя" стала доступнее: какие условия изменили для военнослужащих

Опрос показал, что не в последнюю очередь многим арендаторам отказывают, в частности, из-за стереотипов и предубеждений.

Аренда жилья для ВПЛ

По данным исследования, в этой категории съемщиков жилья 31% опрошенных получали отказ в аренде. По их мнению, чаще всего причиной были сомнения в платежеспособности человека – 50%. Однако немало было и других факторов:

негативные стереотипы или предубеждения относительно переселенцев – 47%;

неудачный опыт с предыдущими арендаторами – 42%;

предостережения относительно возможных повреждений имущества или неподобающего поведения ВПЛ – 38%;

опасения, что аренда будет непродолжительной – 36%,

беспокойство относительно большого количества людей в семье – 28%.

Аренда для людей с инвалидностью

Среди людей с инвалидностью 23% респондентов тоже получили отказ при поиске жилья. В этой категории тоже немалую роль сыграли предубеждения – 37% из-за них не смогли снять квартиру.

Другие причины отказов, по мнению арендаторов, были такими:

неприспособленность жилья к потребностям людей с инвалидностью – 44%;

опасения относительно возможных повреждений имущества – 42%;

сомнения в платежеспособности человека – 41%;

страх, что человека с инвалидностью будет сложно выселить в случае необходимости – 40%;

Также около 35% арендодателей отказывали людям с инвалидностью из-за опасений, что с ними будет сложно общаться или решать бытовые вопросы.

Аренда жилья для военных

Даже военным не всегда легко арендовать квартиру, несмотря на общественную поддержку ВСУ. Так, 23% опрошенных военнослужащих столкнулись с отказом во время поиска квартиры.

По мнению защитников, чаще всего отказывают по таким причинам:

ожидания, что военный останется ненадолго – 37%;

опасения, что квартира может стать целью российской армии из-за аренды военнослужащим – 32%;

страх относительно возможного повреждений имущества или неаккуратного обращения и сомнения относительно платежеспособности – 25%.

Заметьте! По данным исследования, каждый второй арендатор снимал жилье с домашними животными. И при этом 79% столкнулись с трудностями в поиске квартиры из-за опасений, что любимцы повредят их имущество.

Где самая дорогая аренда жилья?

Заметим, что цены на аренду квартиры в 2025 году продолжают расти по Украине. Как показывают данные отчета ЛУН, в этом году лидерами по высоким ставкам на аренду однокомнатных квартир остаются Львов и Ужгород, опережая Киев.

Ужгород – 21,3 тысячи гривен за однокомнатную квартиру;

Львов – 17 тысяч гривен;

Киев – 16 тысяч гривен.

Не намного дешевле аренда однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске. За год она подорожала на 15% и достигла почти 16 тысяч гривен.

Заметьте! Однако самый ощутимый скачок цен на аренду жилья зафиксировали в Кропивницком – на 33%.

Какая аренда жилья в Европе?