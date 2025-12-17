С какими вызовами сталкиваются арендаторы?
Об этом свидетельствуют результаты исследования среди соискателей недвижимости, проведенного OLX Недвижимость, передает 24 Канал.
Опрос показал, что не в последнюю очередь многим арендаторам отказывают, в частности, из-за стереотипов и предубеждений.
Аренда жилья для ВПЛ
По данным исследования, в этой категории съемщиков жилья 31% опрошенных получали отказ в аренде. По их мнению, чаще всего причиной были сомнения в платежеспособности человека – 50%. Однако немало было и других факторов:
- негативные стереотипы или предубеждения относительно переселенцев – 47%;
- неудачный опыт с предыдущими арендаторами – 42%;
- предостережения относительно возможных повреждений имущества или неподобающего поведения ВПЛ – 38%;
- опасения, что аренда будет непродолжительной – 36%,
- беспокойство относительно большого количества людей в семье – 28%.
Аренда для людей с инвалидностью
Среди людей с инвалидностью 23% респондентов тоже получили отказ при поиске жилья. В этой категории тоже немалую роль сыграли предубеждения – 37% из-за них не смогли снять квартиру.
Другие причины отказов, по мнению арендаторов, были такими:
- неприспособленность жилья к потребностям людей с инвалидностью – 44%;
- опасения относительно возможных повреждений имущества – 42%;
- сомнения в платежеспособности человека – 41%;
- страх, что человека с инвалидностью будет сложно выселить в случае необходимости – 40%;
Также около 35% арендодателей отказывали людям с инвалидностью из-за опасений, что с ними будет сложно общаться или решать бытовые вопросы.
Аренда жилья для военных
Даже военным не всегда легко арендовать квартиру, несмотря на общественную поддержку ВСУ. Так, 23% опрошенных военнослужащих столкнулись с отказом во время поиска квартиры.
По мнению защитников, чаще всего отказывают по таким причинам:
- ожидания, что военный останется ненадолго – 37%;
- опасения, что квартира может стать целью российской армии из-за аренды военнослужащим – 32%;
- страх относительно возможного повреждений имущества или неаккуратного обращения и сомнения относительно платежеспособности – 25%.
Заметьте! По данным исследования, каждый второй арендатор снимал жилье с домашними животными. И при этом 79% столкнулись с трудностями в поиске квартиры из-за опасений, что любимцы повредят их имущество.
Где самая дорогая аренда жилья?
Заметим, что цены на аренду квартиры в 2025 году продолжают расти по Украине. Как показывают данные отчета ЛУН, в этом году лидерами по высоким ставкам на аренду однокомнатных квартир остаются Львов и Ужгород, опережая Киев.
- Ужгород – 21,3 тысячи гривен за однокомнатную квартиру;
- Львов – 17 тысяч гривен;
- Киев – 16 тысяч гривен.
Не намного дешевле аренда однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске. За год она подорожала на 15% и достигла почти 16 тысяч гривен.
Заметьте! Однако самый ощутимый скачок цен на аренду жилья зафиксировали в Кропивницком – на 33%.
Какая аренда жилья в Европе?
Впрочем, аренда жилья в Европе значительно дороже, чем в Украине, несмотря на рост цен. В Германии в среднем цены почти втрое превышают украинские. Так, аренда небольшой однокомнатной квартиры в центре города обходится примерно в 858 евро, то есть более 40 тысяч гривен.
Подобная ситуация наблюдается и в Польше. Средний уровень арендных ставок там примерно на 116% выше, чем в Украине. В частности, за однокомнатную квартиру в центральной части города арендатору придется заплатить около 2 834 злотых, то есть более 30 тысяч гривен.
В Чехии стоимость аренды также существенно превышает украинские показатели – почти в полтора раза, или примерно на 145%. В центральных районах чешских городов аренда однокомнатного жилья обычно стоит около 17,8 тысячи крон, что составляет более 35 тысяч гривен.