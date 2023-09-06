Вам могут отключить газ: кому нужно срочно подать заявление о присоединении к газсети

Некоторые потребители должны срочно составить заявление для получения услуг газсети, иначе им больше не будут поставлять газ. Речь идет о жителях Киевщины, Львовщины и Житомирщины.

Кому потрібно написати заяву

Компанія "Нафтогаз" набула статусу національного оператора. З 1 вересня 2023 року цей постачальник почав обслуговувати нові регіони.

Читайте також Як виплати для ВПО впливають на надання субсидії

Тепер "Нафтогаз" надає послуги у таких областях:

Львівська;

Житомирська;

Київська.

То есть, чтобы вам продолжали поставлять газ, необходимо подать заявление о присоединении к новой газсети. Образец заполнения прилагается к платежке, которая в скором времени поступит.

Итак, если раньше вам предоставляли услуги: АО "Львовгаз", АО "Житомиргаз", АО "Киевоблгаз", с 1 сентября вас автоматически перевели к новому регулятору. Теперь, за использование газа вы будете платить компании "Нафтогаз", а за распределение в Газсети.

Как заполнить заявление

На самом деле, процесс заполнения длится буквально несколько минут. Следуйте инструкциям: