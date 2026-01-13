Конфликт Трампа и ФРС обостряется: почему центральный банк под ударом

Президент США Дональд Трамп стремится усилить контроль над Федеральной резервной системой (ФРС). В выходные кампания Белого дома против центрального банка активизировалась благодаря расследованию в отношении его главы Джерома Пауэлла.

Что известно о расследовании?

Расследование касаются показаний Пауэлла перед Конгрессом, которые он давал летом 2025 года. Тогда глава ФРС защищал дорогие расходы на реконструкцию главного офиса банка в Вашингтоне, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

В воскресенье Пауэлл сообщил, что ФРС получила повестки относительно его июньских показаний.

Следует знать, что главный офис резервной системы расположен неподалеку Национальной аллеи в Вашингтоне. Основное здание построили еще в 1930-е годы, поэтому оно нуждается в реконструкции, и его планы утвердили почти десять лет назад.

Впрочем с начальных 1,9 миллиарда долларов стоимость проекта выросла примерно до 2,5 миллиарда долларов;

Этим воспользовался Трамп и его союзники, обвинив Пауэлла в якобы неэффективном управлении банком из-за дороговизны и продолжительности реконструкции.

В частности, республиканцы обвинили главу ФРС в расточительстве из-за таких деталей, как лифт для VIP и сад на крыше.

В июне 2025 года Пауэлл защищал проект, заявив, что эти обвинения не соответствуют действительности, а расходы выросли из-за проблем с грунтовыми водами, асбестом и загрязненным грунтом.

Заметьте! В июле прошлого года Трамп лично посетил строительную площадку, после чего обсуждение стоимости реконструкции утихло. Но уже в ноябре Минюст США начал уголовное расследование относительно показаний Пауэлла. А 12 января оно стало публичным, Хотя в Белом доме и заявили, что Трамп якобы не дал прямого приказа о расследовании.

Почему Трамп давит на ФРС?

Пауэлл говорит, что внимание Трампа к проекту реконструкции ФРС – лишь повод надавить на него. По его словам, президент годами требовал, чтобы тот более агрессивно снижал ставки.

Трамп номинировал Пауэлла на должность председателя ФРС в 2017 году на 4 года.

Но когда в 2018 году центральный банк повысил процентные ставки, он впал в немилость у президента, поскольку тот опасался негативного влияния этого решения на бизнес-климат.

В 2025 году, когда Трамп снова стал президентом, конфликт обострился. Он критиковал Пауэлла за недостаточно резкое снижение ставок, называл его в Truth Social "тупым парнем" и своим ненавистником.

До сих пор Пауэлл защищал независимость решений банка и избегал политических дискуссий. Однако в заявлении в минувшее воскресенье впервые прямо связал угрозу уголовных обвинений с несогласием ФРС следовать политическим пожеланиям президента по ставкам.

Независимость ФРС – ключевой вопрос для финансовых рынков, поскольку инвесторы полагаются на решения банка, основанные на экономических реалиях, а не на политических предпочтениях президента. Известно, что слишком резкое снижение ставок может разжечь инфляцию и потребовать дальнейшего стремительного повышения ставок для стабилизации экономики,

отмечает издание.

Стоит знать! Эксперты добавляют, что Трампу придется преодолеть высокие юридические барьеры при любой попытке уволить Пауэлла, чего он уже давно хочет. Ведь законодательство США защищает руководителей ФРС от произвольного увольнения.

Как еще Трамп давит на ФРС?