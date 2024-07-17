НКРЭКУ начала расследовать злоупотребления молдавско-российского акционерного общества "Молдовагаз" на оптовом энергетическом рынке. Такое решение было принято на заседании регулятора 17 июля, то есть сегодня.

НКРЭКУ начала расследование против "Молдовагаз"

ООО "Оператор ГТС Украины" официально обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой начать dslgjdslyt расследование.

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Предварительные выводы показали, что "Молдовагаз" осуществлял операции с оптовыми энергетическими продуктами, а именно транспортировку природного газа путем номинаций/реноминаций, в период с 1 апреля по 15 июня 2024 года, не будучи зарегистрированным как участник оптового рынка электроэнергии.

НКРЭКУ оштрафовала НЭК "Укрэнерго" на 1,067 миллиона гривен за нарушение лицензионных условий.