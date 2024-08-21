Как растаможить авто для военных

Растаможка авто купленных заграницей является платной процедурой для украинцев. Ранее на этот процесс действовали льготы, но сейчас большинство из них не действительны.

Растаможка авто для военных

Уже 1 июля 2022 года был отменен мораторий на растаможку автомобилей. И теперь освобождение от НДС, акцизного налога и пошлины не действует.

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Сейчас нулевая растаможка действует только для автомобилей, которые ввозятся на нужды военных. В частности, если они ввозятся по обращению от военнослужащих или конкретной части.

Как растаможить авто обычным украинцам

Процедура предусматривает следующие шаги:

Приобретение автомобиля за рубежом, оформление купли-продажи и получение технического паспорта. Представление предварительной таможенной декларации, что является обязательным для въезда на таможенную территорию Украины. Декларацию подают в таможню, где будет осуществляться оформление. Перечисление денежного залога в размере полной стоимости растаможки на счет таможни. Пересечение границы и доставка транспортного средства в зону таможенного контроля. При необходимости – доплата средств из-за изменения курса или стоимости авто. Получение сертификата соответствия. Заполнение таможенной декларации. Регистрация авто в Украине.

Напомним! Также авто можно растаможить благодаря сервису Дія.