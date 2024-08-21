Как растаможить авто для военных
21 августа 2024, 14:44Читати новину українською
Растаможка авто купленных заграницей является платной процедурой для украинцев. Ранее на этот процесс действовали льготы, но сейчас большинство из них не действительны.
Растаможка авто для военных
Уже 1 июля 2022 года был отменен мораторий на растаможку автомобилей. И теперь освобождение от НДС, акцизного налога и пошлины не действует.
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Сейчас нулевая растаможка действует только для автомобилей, которые ввозятся на нужды военных. В частности, если они ввозятся по обращению от военнослужащих или конкретной части.
Как растаможить авто обычным украинцам
Процедура предусматривает следующие шаги:
- Приобретение автомобиля за рубежом, оформление купли-продажи и получение технического паспорта.
- Представление предварительной таможенной декларации, что является обязательным для въезда на таможенную территорию Украины. Декларацию подают в таможню, где будет осуществляться оформление.
- Перечисление денежного залога в размере полной стоимости растаможки на счет таможни.
- Пересечение границы и доставка транспортного средства в зону таможенного контроля.
- При необходимости – доплата средств из-за изменения курса или стоимости авто.
- Получение сертификата соответствия.
- Заполнение таможенной декларации.
- Регистрация авто в Украине.
Напомним! Также авто можно растаможить благодаря сервису Дія.