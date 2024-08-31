Растаможка авто в Украине: кто может получить льготы на растаможку
Украинцы активно ищут возможности приобрести автомобили за границей не за все деньги мира. Однако, кроме стоимости самого авто, покупателям приходится учитывать и стоимость растаможки.
Кто имеет льготы на растаможку в Украине
Сейчас ввоз автомобилей в Украину больше не освобождается от уплаты НДС, акцизного налога и пошлины. Поэтому, право на льготное растаможивание имеют только транспортные средства, предназначенные для нужд военных. Все остальные граждане должны платить налоги по общим условиям.
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Обратите внимание! Новые правила распространяются исключительно на автомобили, которые импортируются на запрос военнослужащих или отдельных воинских частей.
Процесс самостоятельного растаможивания автомобиля состоит из нескольких ключевых этапов:
- Покупка автомобиля за границей: Оформление договора купли-продажи и получение технического паспорта на транспортное средство.
- Подача предварительной таможенной декларации: Эта декларация является необходимой для ввоза автомобиля на территорию Украины. Ее нужно подать в таможенный орган, где будет осуществляться оформление.
- Перечисление денежного залога: Перечисление денежного залога: Сумма залога соответствует полной стоимости растаможки и должна быть перечислена на счет таможни.
- Пересечение границы: Пересечение границы: После этого автомобиль доставляется в зону таможенного контроля. Если возникает потребность, может быть необходимо доплатить средства из-за изменения курса или стоимости автомобиля.
- Получение сертификата соответствия: После этого автомобиль получает сертификат, который подтверждает соответствие транспортного средства требованиям Украины.
- Заполнение таможенной декларации: Заполнение таможенной декларации: Этот документ является завершающим этапом таможенного оформления.
- Регистрация автомобиля в Украине: Регистрация автомобиля в Украине: После прохождения всех этапов, автомобиль регистрируется в соответствующих органах Украины.