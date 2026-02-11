Разгруженные блоки АЭС: угрожает ли это ядерной безопасности

Из-за российской атаки в феврале блоки украинских АЭС вынужденно разгрузили. Ремонты на поврежденных подстанциях продолжаются по сей день, поэтому атомная генерация работает на пониженной мощности.

Есть ли угроза реакторам и ядерной безопасности?

Россия обстреливает подстанции, которые обеспечивают работу украинских АЭС, что заставляет энергетиков разгружать блоки и снижать производство электроэнергии. Если это происходит в проектном режиме, они не испытывают существенного влияния. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Смотрите также Подстанции украинских АЭС под угрозой атак: что будет с энергосистемой и каких отключений ждать

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Главное, чтобы все эти разгрузки и все эти процедуры, которые происходят, были проектными. Главное – не допускать непроектных режимов функционирования. Они как бы и не сказываются на общих характеристиках. Но где-то там могут накапливаться эти все риски, которые потом могут привести к аварийному выходу оборудования из строя. Поэтому главное, чтобы у нас все работы, которые происходят на атомных электростанциях, происходили в проектных режимах эксплуатации.

Периодические удары по подстанциям АЭС, которые обеспечивают выдачу мощности с атомных блоков в сеть, обостряют дефицит электроэнергии в Украине и усиливает отключения света. Последняя подобная атака произошла 7 февраля.

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал к "максимальной военной сдержанности", чтобы Украина могла выполнить ремонты на подстанциях АЭС, в которых они нуждаются.

Необходимы масштабные ремонтные работы для повышения надежности электроснабжения украинских АЭС и усиления их устойчивости к дальнейшим авариям в сети,

– говорится в заявлении чиновника.

Обратите внимание! Как сообщили в Минэнерго 11 февраля, восстановление на пораженных 7 февраля высоковольтных подстанциях продолжается, а атомная генерация до сих пор частично разгружена.

По словам эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, прямых рисков для ядерной безопасности из-за ударов по этим подстанциям нет.

Для того, чтобы обеспечить передачу электрической энергии, нужно провести ремонтные работы на этих подстанциях. Это никоим образом не влияет на безопасность работы атомных электростанций. Оно никак не связано, потому что команды на разгрузку блоков отдает оператор системы передачи, то есть Укрэнерго. Это не блоки просто аварийно останавливаются, а их разгружают по командам,

– говорит эксперт.

Какая ситуация в энергосистеме сейчас?