Гривна не "улетела в космос": в НБУ рассказали какая ситуация с курсом

Несмотря на предсказание российских СМИ по поводу рекордного подорожания курса доллара, этого не произошло. Управляемая гибкость напротив показала хорошие результаты.

Объяснение НБУ по курсу доллара

Андрей Пышный пояснил, что вчера продажа доллара на межбанке была близка к 36,9 гривны, что на 1% больше официальной. Так что можно говорить об укреплении рынка.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Если быть точным – до 36,59 грн. Да, это выше официального курса, который действовал вчера, но лишь на 0,06%.

Также он подчеркнул, что повышение спроса было ожидаемым регулятором. По его мнению, валютный рынок пытается протестовать решительность НБУ.

НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет красных линий в части интервенций. Наша цель – сохранить курсовую устойчивость. Убежден, что когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются.

– добавил он.

Так что колебания курса действительно будут, но не существенны. А бизнес, на которого и рассчитаны изменения, сможет привыкнуть к нормальным условиям работы, а экономика будет более закаленной до внешних и внутренних шоков.

Изменится ли что-нибудь для украинцев

Управляемая гибкость предполагает, что стоимость валюты теперь будет зависеть от сделок на межбанковском валютном рынке с участием НБУ. В карточном и наличном курсах ничего не изменится.

Режим будет способствовать приближению наличной стоимости к официальной, а также будет увеличивать возможность банков покрывать спрос на наличные деньги или смягчать ограничения на покупку валюты на наличном рынке или онлайн.

Андрей Пышный отметил, что такие изменения, скорее, касаются бизнеса, который проводит обменные операции на межбанке.