Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей

С изменением прожиточного минимума в Украине в 2024 году суммы алиментов для плательщиков тоже изменятся. Следовательно, размеры выплат в соответствии с возрастом ребенка станут больше.

От чего зависят суммы алиментов

Напоминаем, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума. Следовательно, на 2024 год общий показатель заложили на 2 920 гривен.

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Размер алиментов не может быть меньше 50% от прожиточного минимума на одного ребенка. Кроме того, на размер влияет еще возраст ребенка.

Согласно показателям бюджета на 2024 год прожиточный минимум составляет:

на детей до 6 лет – 2 563 гривны,

– 2 563 гривны, на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен,

– 3 196 гривен, трудоспособные лица – 3 028 гривен,

– 3 028 гривен, лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 гривну.

Кстати, в 2023 году общий показатель прожиточного минимума составил 2 589 гривен. В 2024 году он вырос на 331 гривну.

Как считают размер алиментов

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:

на одного ребенка – 1/4 от дохода;

– 1/4 от дохода; на двоих – 1/3 от дохода;

– 1/3 от дохода; на троих и более – 1/2 от дохода.

Однако суд еще учитывает состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников, право собственности (недвижимость, автомобиль и т.д.) и расходы/доходы плательщика.

Размер алиментов в 2024 году

По расчетам, гарантированный размер алиментов для детей будет составлять в 2024 году:

до 6 лет – не менее 1 281,5 гривны,

– не менее 1 281,5 гривны, от 6 до 18 лет – не менее 1 598 гривен.

Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендованного Гарантированный размер алиментов на одного ребенка – это минимальный размер, оплачиваемый отцом или матерью в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер – это тот, который устанавливает суд в случае достаточного заработка плательщика алиментов.

Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:

до 6 лет – 25 630 гривен,

– 25 630 гривен, от 6 до 18 лет – 31 960 гривен.

Что будет, если не платить алименты

Если мать или отец, уплачивающие алименты, вовремя не будут выплачивать сумму, то задолженность будет составлять с учетом индекса инфляции и 3% годовых от суммы долга.

Наказание за неуплату алиментов:

гражданская ответственность,

административная ответственность (общественно полезные работы, ограничения в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием и охоте),

уголовная ответственность (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).

Также лицу ограничен выезд за границу, если алименты не выплачиваются более 6 месяцев. Управление автомобилем тоже ограничивается. Впрочем, здесь есть определенные нюансы:

Если ваше транспортное средство – основной источник дохода плательщика. Тогда на управление автомобилем дают разрешение. Есть инвалидность I или II группы, или же помогает такому лицу. Военная служба. Есть отсрочка уплаты задолженности по алиментам.

, если отец или мать, проживающие с ребенком на которого начисляются алименты, тратит средства не по целевому использованию, то есть не тратит на ребенка, семью лишают алиментов.