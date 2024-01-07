Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей
С изменением прожиточного минимума в Украине в 2024 году суммы алиментов для плательщиков тоже изменятся. Следовательно, размеры выплат в соответствии с возрастом ребенка станут больше.
От чего зависят суммы алиментов
Напоминаем, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума. Следовательно, на 2024 год общий показатель заложили на 2 920 гривен.
К теме Социальные выплаты выросли: кто может получать большеОбратите внимание! Размер алиментов не может быть меньше 50% от прожиточного минимума на одного ребенка. Кроме того, на размер влияет еще возраст ребенка.
Согласно показателям бюджета на 2024 год прожиточный минимум составляет:
- на детей до 6 лет – 2 563 гривны,
- на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен,
- трудоспособные лица – 3 028 гривен,
- лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 гривну.
Кстати, в 2023 году общий показатель прожиточного минимума составил 2 589 гривен. В 2024 году он вырос на 331 гривну.
Как считают размер алиментов
Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:
- на одного ребенка – 1/4 от дохода;
- на двоих – 1/3 от дохода;
- на троих и более – 1/2 от дохода.
Размер алиментов в 2024 году
По расчетам, гарантированный размер алиментов для детей будет составлять в 2024 году:
- до 6 лет – не менее 1 281,5 гривны,
- от 6 до 18 лет – не менее 1 598 гривен.
Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендованногоГарантированный размер алиментов на одного ребенка – это минимальный размер, оплачиваемый отцом или матерью в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер – это тот, который устанавливает суд в случае достаточного заработка плательщика алиментов.
Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:
- до 6 лет – 25 630 гривен,
- от 6 до 18 лет – 31 960 гривен.
Что будет, если не платить алименты
Если мать или отец, уплачивающие алименты, вовремя не будут выплачивать сумму, то задолженность будет составлять с учетом индекса инфляции и 3% годовых от суммы долга.
Наказание за неуплату алиментов:
- гражданская ответственность,
- административная ответственность (общественно полезные работы, ограничения в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием и охоте),
- уголовная ответственность (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).
Также лицу ограничен выезд за границу, если алименты не выплачиваются более 6 месяцев. Управление автомобилем тоже ограничивается. Впрочем, здесь есть определенные нюансы:
- Если ваше транспортное средство – основной источник дохода плательщика. Тогда на управление автомобилем дают разрешение.
- Есть инвалидность I или II группы, или же помогает такому лицу.
- Военная служба.
- Есть отсрочка уплаты задолженности по алиментам.