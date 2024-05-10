Как узнать свою будущую пенсию: можно ли ее посчитать самостоятельно
Источник:ПФУ
Многим украинцам, которые вот-вот выйдут на пенсию, интересно узнать размер своих будущих выплат. К счастью, это можно сделать в любой момент выполнив несколько простых шагов.
Как рассчитать будущую пенсию
Сейчас у украинцев есть очень удобная опция для расчета будущих пенсионных выплат – "Пенсионный калькулятор". Он автоматически посчитает ориентировочную пенсию в соответствии с указанными лицом персональных данных. Все, что для этого нужно – зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.
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В таком случае, пользователь получит информацию из Реестра застрахованных лиц относительно его персональных данных и данных его трудовой деятельности. А уже в результате расчета пользователь получит размер пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета.
При этом, можно также определить условия расчета пенсии самостоятельно, а именно:
- выбрать алгоритм расчета – как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
- актуализировать данные трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка;
Можно ли вычислить пенсию самостоятельно
Будущую пенсию можно также вычислить самостоятельно путем умножения нескольких показателей: размера средней заработной платы в Украине, коэффициента зарплаты застрахованного лица и коэффициента трудового стажа.К примеру! Чтобы получать пенсию примерно 14 тысяч гривен, нужно, чтобы заработная плата была втрое выше средней в Украине.
То есть, если человек работал, скажем, 30 лет за минимальную зарплату, срок трудового стажа не повлияет на его показатели. Это означает, что его пенсия также будет минимальной.
Что означают показатели для расчета пенсии?
- Показатель средней заработной платы – это показатель среднего заработка, с которого уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.
- Коэффициент зарплаты застрахованного лица – сумма отношений заработной платы соответствующего месяца к средней заработной плате по Украине.
- Коэффициент страхового стажа – общее количество месяцев трудового стажа, умноженное на расчетное значение одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.