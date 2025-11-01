Нацбанк рекомендует изменить налоги на международные посылки и некоторые авто

В Украине могут ввести налоги за некоторые международные посылки, предметы роскоши и даже за электрокары. Это произойдет, если государство поддержит инициативу Национального Банка Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за октябрь 2025 года.

Какие новые налоги хочет ввести НБУ?

Специалисты посчитали, что в 2025 году есть дефицит текущего счета платежного баланса Украины. Он уже достиг 24,9 миллиарда долларов. Как сообщили в отчете, это произошло из-за чрезмерного потребительского спроса и одновременно высокие расходы на оборону и восстановление страны.

В Нацбанке объясняют, что в таких условиях невозможно сбалансировать бюджет, например, путем сокращения оборонных расходов. Чтобы улучшить ситуацию, банк предлагает облагать налогом посылки из-за границы, стоимостью до 150 евро, а также наложить налог на электрокары и предметы роскоши.

Такие действия, вероятно, позволят сократить импорт, не снизив обороноспособность страны и без влияния на экономический рост.

Какие сейчас есть необлагаемые минимумы?