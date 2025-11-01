Нацбанк рекомендует изменить налоги на международные посылки и некоторые авто
- Национальный Банк Украины предлагает ввести налоги на международные посылки, электрокары и предметы роскоши.
- Эти меры направлены на уменьшение дефицита текущего счета платежного баланса.
В Украине могут ввести налоги за некоторые международные посылки, предметы роскоши и даже за электрокары. Это произойдет, если государство поддержит инициативу Национального Банка Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за октябрь 2025 года.
Смотрите также Отсрочка без ТЦК, потеря соцвыплат и старт отопительного сезона: изменения с 1 ноября
Какие новые налоги хочет ввести НБУ?
Специалисты посчитали, что в 2025 году есть дефицит текущего счета платежного баланса Украины. Он уже достиг 24,9 миллиарда долларов. Как сообщили в отчете, это произошло из-за чрезмерного потребительского спроса и одновременно высокие расходы на оборону и восстановление страны.
В Нацбанке объясняют, что в таких условиях невозможно сбалансировать бюджет, например, путем сокращения оборонных расходов. Чтобы улучшить ситуацию, банк предлагает облагать налогом посылки из-за границы, стоимостью до 150 евро, а также наложить налог на электрокары и предметы роскоши.
Такие действия, вероятно, позволят сократить импорт, не снизив обороноспособность страны и без влияния на экономический рост.
Какие сейчас есть необлагаемые минимумы?
Еще в 2019 году в Украине уменьшили необлагаемый лимит почтовых посылок и сейчас он составляет 100 евро. То есть отправления, которые стоили больше – подлежали налогообложению. Но если товар стоил, например, €130, то на €30 начислялся ввозной налог (в сумме 3 евро) и НДС – 6 евро. В январе 2022 года Верховная Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежа до €150. Если посылка дороже, то облагается налогом только та часть, что превышает лимит.
Что касается электромобилей, то с начала полномасштабного вторжения России на украинских дорогах почти в пять раз возросло их количество. Всего украинцы ввезли электрокаров на около трех миллиардов долларов. Причем 92% из 61,7 тысячи электромобилей привезли из Китая.
В 2026 году льготы на ввоз таких авто должны были закончиться, но в среду, 22 октября, Верховная Рада предварительно поддержала их продление до 2027 года. Такое решение еще не окончательное.