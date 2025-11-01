Нацбанк рекомендує змінити податки на міжнарожні посилки й деякі авто

В Україні можуть ввести податки за деякі міжнародні посилки, предмети розкоші та навіть за електрокари. Це станеться, якщо держава підтримає ініціативу Національного Банку України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ за жовтень 2025 року.

Які нові податки хоче ввести НБУ?

Фахівці порахували, що у 2025 році є дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України. Він вже досягнув 24,9 мільярда доларів. Як повідомили у звіті, це сталося через ненадмірний споживчий попит і водночас високі витрати на оборону та відбудову країни.

У Нацбанку пояснюють, що в таких умовах не можливо збалансувати бюджету, наприклад, шляхом скорочення оборонних видатків. Щоб покращити ситуацію, банк пропонує оподатковувати посилки з-за кордону, вартістю до 150 євро, а також накласти податок на електрокари та предмети розкоші.

Такі дії, ймовірно, дозволять скоротити імпорт, не знизивши обороноздатність країни та без впливу на економічне зростання.

Які зараз є неоподатковані мінімуми?