Нацбанк рекомендує змінити податки на міжнарожні посилки й деякі авто
- Національний Банк України пропонує запровадити податки на міжнародні посилки, електрокари та предмети розкоші.
- Ці заходи спрямовані на зменшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу.
В Україні можуть ввести податки за деякі міжнародні посилки, предмети розкоші та навіть за електрокари. Це станеться, якщо держава підтримає ініціативу Національного Банку України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ за жовтень 2025 року.
Які нові податки хоче ввести НБУ?
Фахівці порахували, що у 2025 році є дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України. Він вже досягнув 24,9 мільярда доларів. Як повідомили у звіті, це сталося через ненадмірний споживчий попит і водночас високі витрати на оборону та відбудову країни.
У Нацбанку пояснюють, що в таких умовах не можливо збалансувати бюджету, наприклад, шляхом скорочення оборонних видатків. Щоб покращити ситуацію, банк пропонує оподатковувати посилки з-за кордону, вартістю до 150 євро, а також накласти податок на електрокари та предмети розкоші.
Такі дії, ймовірно, дозволять скоротити імпорт, не знизивши обороноздатність країни та без впливу на економічне зростання.
Які зараз є неоподатковані мінімуми?
Ще у 2019 році в Україні зменшили неоподатковуваний ліміт поштових посилок і нині він складає 100 євро. Тобто відправлення, які коштували більше – підлягали оподаткуванню. Але якщо товар коштував, наприклад, €130, то на €30 нараховувався ввізний податок (в сумі 3 євро) та ПДВ – 6 євро. У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до €150. Якщо посилка дорожча, то оподатковується лише та частина, що перевищує ліміт.
Що стосується електромобілів, то з початку повномасштабного вторгнення Росії на українських дорогах майже вп’ятеро зросла їхня кількість. Усього українці ввезли електрокарів на близько три мільярди доларів. При чому 92% з 61,7 тисячі електромобілів привезли з Китаю.
У 2026 році пільги на ввезення таких авто мали закінчитися, але в середу, 22 жовтня, Верховна Рада попередньо підтримала їхнє продовження до 2027 року. Таке рішення ще не остаточне.