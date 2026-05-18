Какая будет пенсия, если имеешь зарплату 24 тысячи гривен

Размер пенсии зависит от многих факторов. В частности, количества стажа, что успел приобрести человек. Также чрезвычайно важна зарплата, с которой уплачивались страховые взносы.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Сейчас минимум стажа для выхода на пенсию зависит от возраста лица, сообщает ПФУ.

В частности, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, сейчас нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для других возрастных границ требования следующие:

минимум составляет – 23 года страхового стажа;

минимум составляет – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, требования для 60 и 63 лет будут меняться. Они ежегодно будут расти до 2028 года, об этом говорится в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

А вот для 65 лет требования пока не будут меняться. Минимум там и в дальнейшем будет составлять – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсионная выплата при зарплате 24 тысячи, если идешь на пенсию как можно быстрее?

Как можно быстрее сейчас можно уйти на пенсию в 60 лет при наличии 33 лет стажа. Принимаем во внимание эти показатели. Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.

Учтем также, что:

лицо имело доход 24 тысячи гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

Учитывая приведенные выше данные, пенсия будет примерно – 8,7 тысячи гривен.



Будет ли высокая пенсия при зарплате более 20 тысяч

