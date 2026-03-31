Как получить большую пенсию: реально работающие методы

Чтобы получить хорошую пенсию, стоит заблаговременно позаботиться о размере выплаты. На самом деле есть реально работающие методы, которые позволяют ощутимо увеличить конечную сумму.

Как сделать сумму пенсии больше?

Нынешнее пенсионное законодательство позволяет исключить при расчете пенсии невыгодные периоды, сообщает Пенсионный фонд.

Закон позволяет исключить из перечня следующие показатели:

до 60 месяцев подряд;

не учитывать периоды, не превышающие 10% совокупного стажа.

Заметим, что это правило позволяет убрать периоды с самым низким доходом. Соответственно, показатель средней зарплаты лица для расчетов будет выше.

Возможность исключения месяцев с "невыгодной" заработной платой (низкими по сравнению с другими месяцами коэффициентами) из периода, за который учитывается заработок, предусмотрено именно для того, чтобы не допустить уменьшения зарплаты для исчисления пенсии, и, в результате, повысить размер пенсии,

– указывает ПФУ.

Важно! Чтобы убрать эти периоды, нужно подать специальное заявление, которое должны рассмотреть специалисты ПФУ.

Также украинцы имеют право дополнительно исключать из своей трудовой деятельности периоды, имеющие социальную значимость. То есть, например:

период обучения в ВУЗах до 2004 года;

время прохождения срочной военной службы;

периоды ухода за лицом с инвалидностью I группы;

время простоя, который связан с пандемией коронавируса или военным положением и так далее.

Нужно понимать, что в такой период лицо имело нулевые или минимальные выплаты. Соответственно, это может ощутимо уменьшить пенсию, сообщает издание "На пенсии".

Как можно увеличить пенсию, благодаря зарплате?

Граждане имеют право подать в ПФУ справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд (то есть 5 лет). Речь идет о периоде до 1 июля 2000 года.

Важно выбрать период с самыми высокими заработками. Это позволит ощутимо увеличить средний доход при расчете пенсии.

Лайфхак! Вы можете повлиять на пенсию и через покупку стажа. Сейчас месяц стоит – 1 902,34 гривны. А уже покупка "года" обойдется в – 22 828,08 гривен.