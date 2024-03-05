Как размер средней зарплаты влияет на размер пенсии

Пенсионный фонд объявил об обновлении средней заработной платы в стране, которая играет ключевую роль в расчете некоторых видов пенсий. По информации от Пенсионного фонда, средняя заработная плата в Украине за 2023 год составила 14 308 гривен.

Как пенсия зависит от зарплаты

Этот показатель, который определяется на основе заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы, используется для расчета пенсий. Средний размер зарплаты за три последних года - 2021, 2022, 2023 - составляет 13 559 гривен.

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Для лиц, которые выходят на пенсию в этом году, применяется показатель средней заработной платы за три последних года.

! Чтобы рассчитать основной размер пенсии по возрасту, нужно взять этот средний показатель заработной платы, умножить его на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент стажа.

Для пенсий, назначенных до 2018 года, в формуле расчета используют среднюю заработную плату по Украине, которая по состоянию на 1 марта после индексации составляла 7 994 гривны. Это создает диспропорцию между пенсиями, назначенными до и после 2018 года, сохраняя значительную разницу почти в пять с половиной тысяч гривен.

На кого влияет средняя зарплата

! Несмотря на обещания о введении балльной системы и новую справедливую формулу, которая должна уравнять пенсионные выплаты, дисбаланс между пенсионерами, которые вышли на пенсию раньше, и теми, кто выходит на пенсию в текущем году, остается.

До объявления новой средней заработной платы за январь-февраль, для расчета пенсий использовали данные о средней зарплате за период 2020-2022 годы. Однако, с обновлением информации о средней заработной плате, предусмотрен автоматический перерасчет пенсий.

этот показатель средней заработной платы используется не только для расчета пенсий в целом, но и для исчисления минимальных выплат определенным категориям граждан.

В частности, для расчета пенсий по инвалидности среди ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы:

60% от этого показателя для лиц с инвалидностью третьей группы;

80% - для второй группы;

100% - для первой группы.

Таким образом, обновленная средняя зарплата имеет непосредственное влияние на размер пенсионных выплат этих категорий граждан.

Так, с 1 марта размер пенсии по инвалидности для ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы устанавливается на следующем уровне в соответствии с обновленной средней заработной платы: