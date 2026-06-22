Какая буде пенсия, если имеешь 31 год стажа
Продолжительность стажа влияет на размер пенсионных выплат. Кроме того, этот показатель определяет, когда человек может выйти на заслуженный отдых.
Можно ли выйти на пенсию, имея 31 год стажа?
В настоящее время 31 года официального стажа достаточно, чтобы выйти на заслуженный отдых, сообщает Пенсионный фонд.
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Минимальные требования для выхода на пенсию зависят от возраста. В 2026 году они следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет – минимум 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум составляет уже ориентировочно – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
То есть, имея 31 год стажа, человек может выйти на пенсию в 63 года. При расчете его выплат учтём, что:
- у этого человека был доход в размере 15 тысяч гривен;
- он выходит на пенсию на общих условиях.
При указанных выше условиях пенсия составит ориентировочно 5,1 тысячи гривен.
Какова будет пенсия при стаже 31 год / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.
Отметим, что требования к стажу будут меняться. Речь идет о показателях для 60 и 63 лет. Они будут ежегодно расти до 2028 года. А вот для 65 лет минимум пока не планируют корректировать.