Какая будет пенсия, если имеешь 11 лет стажа

Количество приобретенного стажа влияет не только на размер пенсии. Также этот показатель определяет возраст выхода на заслуженный отдых.

Достаточно ли 11 лет стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас

11 лет стажа недостаточно, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в этом году:

в 60 лет выйти на пенсию можно при наличии минимум 32 лет стажа.

в 63 года – минимум 22 лет стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет стажа.

Какая выплата предоставляется вместо пенсии, если не хватает стажа

Вместо пенсии, при отсутствии достаточного количества стажа, предоставляется специальная социальная помощь. Она определяется индивидуально, как разница между:

среднемесячным совокупным доходом семьи, в расчете на одного человека (за предыдущие 6 месяцев);

прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! Сейчас указанный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет – 2 361 гривну.

В то же время такая соцпомощь должна соответствовать следующим критериям:

быть не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривны;

быть менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть, 3 028 гривен.

Заметьте! Чтобы получать эту соцпомощь лицо должно самостоятельно обратиться в ПФУ. Эта выплата пересчитывается каждые 6 месяцев, с учетом возникших имущественных изменений.