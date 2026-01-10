Пенсия в связи с потерей кормильца в 2026 году: какие суммы получат украинцы

В случае потери человека, который фактически содержал семью, государство предусматривает отдельный механизм поддержки как пенсию в связи с потерей кормильца. Ее назначают для того, чтобы нетрудоспособные члены семьи не остались без средств к существованию после смерти кормильца.

Какие актуальные размеры пенсии по потере кормильца?

В 2026 году пенсия в связи с потерей кормильца в Украине назначается по действующим правилам, но с учетом обновленного прожиточного минимума и индексации. Именно эти показатели определяют минимальные гарантии и влияют на конечные суммы выплат для семей, которые потеряли основной источник дохода, пишет 24 Канал.

Пенсия рассчитывается в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи, отметили в Пенсионном фонде:

Если получатель один, ему назначают 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Когда право имеют двое или более лиц, общий размер выплаты составляет 100% пенсии по возрасту, которую имел или мог бы получать умерший, и эта сумма распределяется между всеми поровну.

Отдельные правила действуют для детей-сирот: если умерли оба родителя, пенсия назначается отдельно за каждого из них, исходя из пенсионных прав матери и отца.

Какой минимальный размер пенсии по потере кормильца?

В то же время закон устанавливает минимальные размеры такой пенсии. Как пояснили в ПФУ, в 2026 году выплата не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 595 гривен на одного получателя.

Важно! Для двух членов семьи гарантированный минимум составляет 120% этого показателя, а для трех и более уже 150%.

Кроме того, другой порядок расчета предусмотрен для семей погибших военнослужащих. В таких случаях суммы зависят от обстоятельств смерти и могут быть значительно выше, но в то же время не могут быть меньше установленного государством минимума.

