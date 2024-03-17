Как узнать размер пенсии через "Дию"
17 марта 2024, 14:18Читати новину українською
Украинцы могут выяснить, какую пенсию они будут иметь, через личный кабинет на веб-портале "Дия". Сервис позволяет увидеть, сколько человек заработал в течение жизни, всего в несколько кликов.
Последовательность действий
Для того чтобы узнать размер будущей пенсии, надо воспользоваться веб-порталом "Дия". В приложении такая опция недоступна.
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Вот шаги, которые нужно выполнить:
- Войдите в свой личный кабинет на веб-портале и перейдите в раздел "Услуги".
- Выберите опцию "Пенсии, льготы и помощь".
- Выберите нужную вам функцию из перечня доступных: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и другие.
Доплаты по возрасту
Пенсионеры могут получать ежемесячные доплаты к пенсии в зависимости от своего возраста. Вот перечень таких доплат:
- В возрасте 70 лет можно получить доплату в размере 300 гривен.
- В возрасте 75 лет доплата составляет 456 гривен.
- В возрасте 80 лет пенсионер может получать доплату в размере 570 гривен.
Важно заметить, что такие доплаты не назначаются для пенсионеров, которые получают пенсию на уровне более 10 340,35 гривны в месяц.