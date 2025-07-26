Почему маленькая пенсия, несмотря на то, что все взносы уплачиваются

В Украине будущий размер пенсии зависит от размера уплаченных взносов с зарплаты и продолжительности самой работы, на которой работает лицо. Таким образом, выход на пенсию раньше может уменьшить размер пенсионных выплат, как и расчет взносов с минимальной зарплаты, хотя лицо фактически получает гораздо больше.

Почему пенсия может быть маленькой?

Еще раньше первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Радио Свобода рассказала, что до 80% украинцев не понимают, от чего зависит их будущая пенсия, передает 24 Канал.

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Люди, которые сейчас работают, должны знать, что их будущее зависит от их настоящего. Потому что размер солидарной пенсии каждого человека зависит от того, сколько взносов сегодня уплатили мы в пенсионную систему,

– говорит Марчак.

Заместитель министра соцполитики привела пример, что люди иногда борются за то, чтобы выйти на пенсию раньше, однако если выйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше, то это уменьшит пенсию примерно на 30%, ведь пенсия – это производная от объема взносов, которые заплатил человек, и того, сколько времени он работал.

Кроме того, существуют случаи, когда лицо работает официально, получает высокую зарплату, но платит налоги как ФЛП 3 группы, а размер пенсии его или ее пенсии рассчитывается с минимальной зарплаты.

Как можно делать собственные взносы для будущей пенсии?

По словам Дарьи Марчак, на сегодня украинцы могут самостоятельно делать взносы в рамках добровольной накопительной пенсионной системы. Впрочем сейчас это пока не популярны, добавляет она.

Есть с десяток фондов, которые показывают, что даже несмотря на кризис 2014 года, суперинфляцию 2015 года, полномасштабное вторжение 2022 года, на долгосрочную перспективу взносы помогают перекрывать в том числе уровень инфляции,

– отмечает заместительница.

Интересно! По данным от Марчак, около 50 тысяч человек получает свою накопительную пенсию из негосударственных фондов.