Сколько надо зарабатывать, чтобы пенсия была 24 тысячи гривен
- Пенсия рассчитывается по формуле: П = Зп х Кс, где Зп – заработная плата, Кс – коэффициент страхового стажа.
- Для пенсии 24 тысячи гривен при стаже 33 года, необходимый доход составляет 72,7 тысячи.
Конечная сумма пенсии зависит не только от дохода, который имел человек. Также чрезвычайно важным является количество официального стажа. То есть, подтвержденного.
Как рассчитывается пенсия?
Пенсия рассчитывается по определенной формуле, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас это: П = Зп х Кс. П – это именно размер пенсии, а вот другие значения расшифровываются так:
- Зп – это заработная плата, которая учитывается при исчислении пенсии;
- Кс – это коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Какое минимальное количество стажа необходимо для выхода на пенсию сейчас?
Минимум стажа, который нужно приобрести, зависит от возраста. Сейчас требования следующие:
- если гражданин хочет уйти на пенсию в 60 лет, ему нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какая зарплата обеспечит пенсию 24 тысячи гривен?
Расчеты проведем с учетом ого, что гражданин уходит на пенсию как можно раньше. То есть:
- в 60 лет;
- при наличии 33 лет стажа;
- а пенсия должна составить – 24 тысячи гривен.
Важно! Исходя из этих данных, коэффициент страхового стажа – 0,33.
С учетом формулы, приведенной выше, Зп это П/Кс. То есть, 24 тысячи разделить на 0,33. Получаем, что необходимый размер дохода – 72,7 тысячи гривен.
Как могут увеличиться выплаты пенсионеров?
Выплаты пенсионеров могут расти, благодаря разного рода доплатам. Например, по возрасту. Сейчас эта доплата варьируется в пределах 300 – 570 гривен (точная сумма зависит от возраста). Чтобы получить такую надбавку, пенсионер должен соответствовать определенным требованиям. В частности, быть старше 70 лет.
Также пенсия может расти, благодаря перерасчету и индексации. Например, в апреле повышение пенсионных выплат почувствовали некоторые работающие пенсионеры. Им пересчитали пенсию. Но при условии, что они для этого приобрели достаточно стажа.