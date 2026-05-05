Сколько надо зарабатывать, чтобы пенсия была 24 тысячи гривен

Конечная сумма пенсии зависит не только от дохода, который имел человек. Также чрезвычайно важным является количество официального стажа. То есть, подтвержденного.

Как рассчитывается пенсия?

Пенсия рассчитывается по определенной формуле, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас это: П = Зп х Кс. П – это именно размер пенсии, а вот другие значения расшифровываются так:

Зп – это заработная плата, которая учитывается при исчислении пенсии;

Кс – это коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Какое минимальное количество стажа необходимо для выхода на пенсию сейчас?

Минимум стажа, который нужно приобрести, зависит от возраста. Сейчас требования следующие:

если гражданин хочет уйти на пенсию в 60 лет, ему нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая зарплата обеспечит пенсию 24 тысячи гривен?

Расчеты проведем с учетом ого, что гражданин уходит на пенсию как можно раньше. То есть:

в 60 лет;

при наличии 33 лет стажа;

а пенсия должна составить – 24 тысячи гривен.

Важно! Исходя из этих данных, коэффициент страхового стажа – 0,33.

С учетом формулы, приведенной выше, Зп это П/Кс. То есть, 24 тысячи разделить на 0,33. Получаем, что необходимый размер дохода – 72,7 тысячи гривен.

