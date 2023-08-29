Пенсия свыше 10 тысяч гривен: как получать такие выплаты

Значительное количество украинских пенсионеров получают небольшую пенсию. Однако есть и те, чьи выплаты значительно превышают уровень средней заработной платы в Украине.

Кто в Украине получает самые высокие пенсии

В ПФУ заявили, чтобы получать пенсию не менее 10 000 гривен, у украинцев должна быть зарплата более 40 000 гривен. На размер пенсии оказывает непосредственное влияние количество стажа.

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Следует учесть, что самые большие пенсии, по выслуге лет, сейчас получают:

ученые;

госслужащие;

высшее военное командование;

таможенники;

силовики;

судьи и прокуроры;

народные депутаты.

Эти специалисты получают спец пенсию. Раньше её размер составлял 80% от дохода, сейчас эта сумма определяется отдельно для каждой специальности отдельно.

Стипендия для пенсионеров

Некоторые пенсионеры имеют право на стипендии. Речь идет о жителях столицы, достигших 60-летнего возраста, об этом сообщила Киевский городской совет. Кто именно получает выплаты:

тренеры и другие специалисты физической культуры, активно развивавшие сферу физической культуры в Украине;

спортсмены, занявшие места – с 1 по 6 на Олимпийских, Параолимпийских и Дефлимпийских играх;

победители и призеры соревнований всеукраинского или международного уровня.

Благодаря этим выплатам, размер пенсии становится больше.

Размер пенсий в Украине сейчас

Пенсионные выплаты в Украине остаются на достаточно невысоком уровне:

0,6% украинцев получают пенсию 1 227,80 гривны;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;

21,3% – от 3001 до 4000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

23,2% – от 5001 до 10000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен.

То есть, многие украинцы имеют пенсию менее 3 тысяч гривен.