Пенсия свыше 10 тысяч гривен: как получать такие выплаты
Источник:ПФУ
Значительное количество украинских пенсионеров получают небольшую пенсию. Однако есть и те, чьи выплаты значительно превышают уровень средней заработной платы в Украине.
Кто в Украине получает самые высокие пенсии
В ПФУ заявили, чтобы получать пенсию не менее 10 000 гривен, у украинцев должна быть зарплата более 40 000 гривен. На размер пенсии оказывает непосредственное влияние количество стажа.
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Следует учесть, что самые большие пенсии, по выслуге лет, сейчас получают:
- ученые;
- госслужащие;
- высшее военное командование;
- таможенники;
- силовики;
- судьи и прокуроры;
- народные депутаты.
Стипендия для пенсионеров
Некоторые пенсионеры имеют право на стипендии. Речь идет о жителях столицы, достигших 60-летнего возраста, об этом сообщила Киевский городской совет. Кто именно получает выплаты:
- тренеры и другие специалисты физической культуры, активно развивавшие сферу физической культуры в Украине;
- спортсмены, занявшие места – с 1 по 6 на Олимпийских, Параолимпийских и Дефлимпийских играх;
- победители и призеры соревнований всеукраинского или международного уровня.
Благодаря этим выплатам, размер пенсии становится больше.
Размер пенсий в Украине сейчас
Пенсионные выплаты в Украине остаются на достаточно невысоком уровне:
- 0,6% украинцев получают пенсию 1 227,80 гривны;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен.
То есть, многие украинцы имеют пенсию менее 3 тысяч гривен.