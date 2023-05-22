Перерасчет пенсий летом: кому могут повысить выплату

Размер пенсии зависит от двух индивидуальных показателей: продолжительности страхового стажа и размера официальной зарплаты, получаемой пенсионером. Однако выплата может быть пересчитана в сторону увеличения – причем как в массовом, так и индивидуальном порядке.

Когда пенсии перечисляют индивидуально

По словам председателя правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса, индивидуальный перерасчет производится после обращения лица в фонд с заявлением о его проведении. Также следует добавить "какой-то дополнительный документ, влияющий на размер пенсии" ( к примеру, о трудовом стаже, не учтенном по пенсионному делу, об изменении количества членов семьи и т.п.).

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Другая опция – возникновение обстоятельств, дающих право на повышение пенсии конкретного лица (например, пребывание на иждивении у пенсионера нетрудоспособных членов семьи).

При каких условиях пенсии перечисляют массово

Массовые перерасчеты производятся в связи с изменениями в законодательстве и не нуждаются в личном обращении пенсионера. Они осуществляются в связи с:

увеличением прожиточного минимума, минимальной заработной платы;

проведением индексации пенсий;

установка возрастных надбавок.

Обратите внимание! Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определено, что каждый пенсионер имеет право на перерасчет пенсии.

В результате таких перерасчетов, отметил Капинус, размер повышения каждого конкретного пенсионера определяется индивидуально с учетом личных показателей личности. Речь идет о:

законе, по которому была назначена пенсия;

годе назначения выплаты;

продолжительности страхового стажа;

величине заработной платы;

факте работы;

принадлежности пенсионера к определенной возрастной категории.

Важно! Украинцы могут увеличить свою пенсию, начав платить добровольные взносы

Кому пересчитают пенсии в июне

В июне 1 000 гривен доплатят украинцам, которые сейчас соответствуют двум условиям. В частности:

размер пенсий которых составляет 5 842 гривны;

которые вышли на пенсию, имея 35 лет страхового стажа.

При этом коэффициент в формуле расчета также увеличен. В настоящее время он составляет 0,37 – вместо прежнего 0,35.