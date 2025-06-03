Более 10 миллионов разворованных средств: разоблачили организатора схемы хищений на трансформатах

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о миллионных хищениях средств АО "Харьковоблэнерго". Это произошло при закупке энергетического оборудования.

Миллионные хищения в АО "Харьковоблэнерго"

Подозрение сообщили организатору схемы, пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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Указанное лицо еще в 2021 году взяло под личный контроль закупки энергетического оборудования в АО "Харьковоблэнерго". Этот человек распространял свое влияние на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Руководитель АО "Харьковоблэнерго", который уже является подозреваемым по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы. Он должен был обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (речь о трансформаторах, счетчики и т.д.) с подконтрольными ему компаниями по ценам, которые выше рыночных в несколько раз.

Заметьте! Таким образом участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 миллионов гривен.

В САП уточнили, что организатору преступной схемы сообщили о подозрении:

по завладению более 12,5 миллиона гривен;

покушения на завладение еще 120 миллионов гривен средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов.

Заметим, что лицо задержали детективы при попытке покинуть территорию Украины

– говорится в сообщении.

У САП также рассказали, что в течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок услуг по поставке 11 904 единиц трансформаторного оборудования и 79 425 единиц электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 миллиона гривен стоимости.

В соответствии с задачами и распределенных ролей руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частный оценщик, действуя в интересах будущих победителей, обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок,

– пишут в САП.

Частичное выполнение этих договоров в течение 2021-2022 годов нанесло АО "Харьковоблэнерго" убытки на 12,5 миллиона гривен.

В то же время намерения по завладению другой частью средств – 120 миллионов гривен – были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ.

Обратите внимание! Сейчас по этому делу сообщено о подозрении 8 лицам.