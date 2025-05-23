Цифра впечатляет: Свириденко заявила о разрыве в оплате труда женщин и мужчин

В Украине есть существенный разрыв между оплатой труда мужчин и женщин. Он составляет более 18%.

Разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине

Об этом сообщила министр экономики во время презентации исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Свириденко заявила, что разницу в зарплате можно увидеть, если посмотреть на современный рынок труда в Украине. Она отметила, что эта цифра ее до сих пор поражает.

Я понимаю, что это означает, что я 6 лет, работая в частном секторе, работала бесплатно. Так и есть,

– сказала министр экономики.

Юлия Свириденко подчеркнула, что ее всегда беспокоит, когда девушки не верят в свои силы и выбирают профессии стереотипно женственные. Например, избегают области финансов и IT, а выбирают сферу предоставления услуг, преподавания и тому подобное.

Почему женщины выбирают в основном "женские" профессии? По ее мнению, проблемы не в знаниях или скиллах, а в неверии в себя и свои возможности. Поэтому министр призывает усилить месседж для женщин "Конечно, сможешь". Кроме того, она сообщила о наличии такой коммуникационной компании по преодолению гендерного неравенства в профессиональной реализации женщин, к которой в частности приобщалась Первая леди Елена Зеленская.

Также Свириденко отметила важность выбора рабочих профессий "вместо десяти фрилансов".

Вот этот разрыв между тем, какую профессию хотят выбрать подростки, и реальностью рынка труда – то, над чем мы должны поработать,

– сказала министр экономики.

Важно! Также Свириденко отметила популяризацию профессий, связанных с восстановлением страны.