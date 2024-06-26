Вырос на 6,5%: как изменился реальный ВВП Украины

В первом квартале этого года реальный ВВП Украины вырос на 6,5%. Еще на 1,2% больший показатель чем в предыдущем квартале.

Реальный ВВП Украины

В первом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Рост реального ВВП в текущем квартале был зафиксирован на уровне 1,2% с учетом сезонного фактора по сравнению с предыдущим кварталом.

В первом квартале 2023 года реальный ВВП снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Однако в последующих кварталах экономика демонстрировала признаки восстановления:

во втором квартале – ВВП вырос на 19,2%;

в третьем – на 9,6%;

в четвертом – на 4,7%.

Самые высокие зарплаты в Украине

Реальный ВВП – ВВП, скорректированный на инфляцию, измеряется с использованием цен определенного базового года. Базовый год выбирается соответствующим статистическим органом независимо. Расчет реального ВВП предусматривает деление номинального ВВП на индекс цен, что обеспечивает более точное отображение реального роста и производительности экономики путем устранения влияния инфляции.

Самый высокий уровень зарплаты чиновники сейчас имеют: