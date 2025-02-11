Министр финансов США приедет в Украину, чтобы обсудить редкоземельные металлы, – Bloomberg

Ранее президент Украины заявил, что планирует встретиться с "серьезными людьми" из администрации Трампа. Это должно было бы произойти в Украине до начала Мюнхенской конференции в пятницу, 14 февраля.

Теперь стало известно, что Министр финансов США Скотт Бессент посетит Украину уже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, передает 24 Канал. Вероятно, состоятся начальные переговоры по обеспечению доступа США к критически важным минералам.

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Что известно о визите Бессента

Бессент может стать первым членом кабинета Дональда Трампа, что посетит Украину после заявления президента США о намерении заключить соглашение с Украиной. Речь идет о доступе к ресурсам в обмен на военную помощь.

Важно! Bloomberg отмечает, что представитель Белого дома отказался комментировать ситуацию.

Зеленский в интервью Reuters сказал, что Украина открыта к заключению "соглашения" с США, но требует гарантий безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны. Киев не предлагает "отдавать" свои ресурсы, а акцентирует на оформлении взаимовыгодного партнерства.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц сообщал, что новая администрация уже на этой неделе планирует обсудить компенсацию военной помощи Украине путем партнерства по природным ресурсам.