Не нефтью единой: Индия ищет новые стратегические ресурсы в России
- Индия ищет новых партнеров в России и других странах для добычи редкоземельных ресурсов, чтобы уменьшить зависимость от Китая.
- Индийская компания Coal India планирует инвестировать в добычу редкоземельных металлов как в стране, так и за рубежом, в частности приобрести шахты в Австралии и России.
Индия и Россия могут наладить сотрудничество в области добычи редкоземельных ресурсов. Нью-Дели стремится нарастить альтернативные поставки критически важных материалов.
Какие ресурсы Индия ищет в России?
Индийская компания Coal India ищет новых партнеров для добычи редкоземель, в том числе в России, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Кроме России, Индия рассматривает сотрудничество и с другими государствами:
- с Австралией;
- Аргентиной;
- Чили;
- и рядом стран Африки.
Мы планируем инвестировать как в нашей стране, так и за рубежом, проводить разведку и сотрудничать с другими компаниями в сфере редкоземельных металлов. Это только начальный этап,
– рассказал гендиректор компании Манодж Кумар Агарвал.
По его словам, Coal India рассматривает как зарубежные, так и внутренние проекты, а в Индии планирует сотрудничать с несколькими государственными компаниями.
Также она намерена в течение ближайших двух – трех лет приобрести шахты по добыче коксующегося угля в Австралии и России.
Стоит знать! Таким образом Индия стремится уменьшить свою зависимость от поставок критически важных редкоземель, которые необходимы для производства разнообразной техники. Сейчас эти металлы преимущественно контролирует Китай.
Почему Индия ищет металлы в России?
На такой шаг Нью-Дели идут после того, как в конце прошлого года Китай расширил ограничения на экспорт редкоземельных материалов. Это создало риски для работы отраслей, которые зависят от этих минералов, в частности, для автомобильной промышленности и электроники.
- Тогда Пекин усилил контроль не только на сами редкоземельные металлы, но и технологии, связанные с их добычей и переработкой.
- Также ограничения должны были коснуться экспорта оборудования и материалов, нужных для производства аккумуляторов.
Эти действия разозлили президента США Дональда Трампа В ответ он даже пригрозил ввести 100-процентные пошлины на китайский импорт, пишет Reuters. Кроме того, глава Белого дома анонсировал масштабные экспортные ограничения на критически важное программное обеспечение.
Заметьте! Впрочем, после личной встречи Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином напряжение между США и Китаем несколько спало, поскольку Пекин согласился на год приостановить действие строгих ограничений на редкоземель, которые были объявлены в октябре 2025-го.
Как страны сокращают зависимость от Китая?
ЕС раскритиковал Китай за усиление ограничений на экспорт редкоземельных элементов и ищет пути уменьшения своей зависимости от этих металлов. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет стремиться ускорить партнерство в сфере критически важных сырьевых ресурсов с рядом стран, среди которых Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украина.
Параллельно США также пытаются уменьшить зависимость от Китая в поставках важных редкоземельных металлов и магнитов. Пентагон объявил о закупке критических минералов на сумму около 1 миллиарда долларов. В список планируемых приобретений входят кобальт, сурма, тантал и скандий. Все эти минералы планируют приобрести у различных американских компаний.