Зависимость от Китая: как Европа спасает экономику от дефицита редкоземельных металлов

Как скандинавские страны спасают ситуацию и при чем здесь Китай

Европейский Союз пытается уменьшить свою критическую зависимость от китайского импорта редкоземельных металлов, которые являются основой для производства электроники, ветряных турбин и военной техники. По оценкам Международного энергетического агентства, потенциальные перебои с поставками могут нанести мировой экономике ущерб в размере 1,5 триллиона долларов, о чем пишет Bloomberg.

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Северный регион Европы становится главным плацдармом для создания новой цепочки поставок. Например, в Швеции государственная компания LKAB уже добывает ценные минералы в качестве побочного продукта на железорудной шахте Мальмбергет, что позволяет существенно сэкономить на старте. Однако одной добычи недостаточно – Европе придется перенять тактику Китая и вкладывать миллиарды в перерабатывающие мощности.

На Западе, если мы действительно хотим выиграть борьбу за эту цепочку поставок, нужно думать как Китай, а не только о самой шахте– Элдур Олафссон, генеральный директор компании Amaroq Ltd, которая ведет разведку в Гренландии.

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Сколько это будет стоить и что это означает для потребителей

Для реализации десятков стратегических проектов в рамках европейского Закона о критически важных сырьевых ресурсах потребуется более 43 миллиардов евро. Эти средства планируется привлечь за счет сочетания государственных грантов и частных инвестиций. Хотя ЕС уже выделил фонд в размере 3 миллиардов евро, эти суммы пока значительно уступают финансовым вливаниям Пекина.

Для обычных граждан эта борьба означает не удешевление товаров, а базовую безопасность. Как объясняет генеральный директор Höganäs AB Хенрик Агер, главная выгода для потребителя заключается в сохранении военной обороноспособности, стабильном энергоснабжении и доступе к привычным благам цивилизации.

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Обратите внимание! На протяжении многих лет западным компаниям было проще и дешевле импортировать готовое сырье, что создало опасную зависимость, схожую с газовой удавкой России. В настоящее время Китай контролирует около 60 % мировой добычи магнитных редкоземельных металлов и более 90 % их переработки. Европа уже ощутила этот риск в 2025 году, когда Пекин ужесточил ограничения на экспорт аккумуляторных материалов, продемонстрировав готовность превращать экономику в оружие.

К слову, Китай официально приостановил введение дополнительной 24-процентной пошлины на американские товары еще на два месяца. Это решение будет действовать до 10 января следующего года, однако базовая ставка в 10% на импорт из США остается в силе.