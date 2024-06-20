Неравенство в выплате: какие проблемы решит пенсионная реформа
Минсоцполитики работает над разработкой новой пенсионной реформы для украинцев. Она имеет целью решить ряд проблем, в том числе и с не равной оплатой.
Что должна решить пенсионная реформа
Дарья Марчак объяснила для 24 Канала, что реформа должна решить большинство проблем с выплатой пенсий.
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У нас есть ситуация, когда люди чувствуют, что текущая пенсионная система недостаточно справедливая, непрозрачная и непонятная. Согласно исследованию Киевской школы экономики, 45% пенсионеров не знают, как рассчитывалась их пенсия. То есть рядовой украинец не понимает логику начисления пенсии.
Проблемы, которые решит реформа:
- Пенсионная система будет прозрачной. Каждый человек, который сегодня платит взносы, может зайти на сайт ПФУ или открыть приложение и увидеть размер своей будущей пенсии. Чем больше взнос ЕСВ, тем больше пенсия.
- Не будет необходимости в существовании 160 "дотяжек" и надбавок. Они были введены как кризисные инструменты в разные годы, когда правительство понимало, что у определенной категории лиц недопустимо низкие пенсии и их надо подтянуть до минимального уровня.
Структура выплат станет понятной и будет состоять из двух факторов:
- социальной части пенсии, или государственной гарантии, которая дается каждому, кто имеет минимальный страховой стаж – это минимальная гарантия и защита от риска бедности;
- страховой части пенсии, которая будет рассчитываться максимально просто – количество ежемесячно уплаченных взносов умноженное на стоимость балла (единица стажа и уплаченных взносов, что будет иметь одинаковый для всех эквивалент в гривне и ежегодно индексироваться в зависимости от состояния экономики).
Мы надеемся, что следствием реформы станет рост пенсии у значительного количества граждан, которые сегодня имеют обесцененные пенсии из-за неэффективности законодательства и существующих формул расчета. Мы вернем утраченную стоимость размеров пенсий и граждане почувствуют, что государство о них заботится. Люди с равными условиями, которые в разное время будут выходить на пенсию, будут получать одинаковый размер пенсии. Таким образом у людей появится ощущение справедливости, и у всех нас вопрос пенсии перестанет болеть,
– добавила она.
Надбавки по возрасту
Пенсионеры, которые дожили до определенного возраста, имеют право на возрастные надбавки к пенсии. Их ежемесячно выплачивают в таком размере:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- От 75 до 79 лет – 456 гривен;
- От 80 лет – 570 гривен.