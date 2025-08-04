Правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы. Это одна из мер по реализации реформы таможни.

Каким будет конкурс на руководителя таможни?

Конкурсный процесс начали на заседании правительства 4 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

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В состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.

Андрей Ерашов – руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей;

Дмитрий Олейник – председатель Совета Федерации работодателей Украины;

Олег Тымкив – директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма "Моор Стивенс".

Арунас Адоменас – таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;

Дэвид Бернстайн – эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;

Кунио Микурия – международный эксперт по таможенной политике, содействия торговле и организационного лидерства.

Также Правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни. Обновление должно установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет.

Напомним, что еще 17 сентября 2024 Верховная Рада приняла закон, который предлагает провести конкурсы на нового руководителя таможни с решающим голосом международных экспертов. Конкурсная комиссия по этому должна была быть создана до 31 декабря 2024, но этого по сей день так и не произошло.

В конце мая этого года аналитические центры призвали Правительство наконец сформировать комиссию для избрания председателя Гостаможни. Отмечалось, что такое промедление угрожает работе таможни и создает риски невыполнения обязательств Украины перед международными партнерами.