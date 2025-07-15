Теперь удалось: ВРУ поддержала реформирование АРМА

ВРУ не поддержала постановление о блокировании закона для реформирования Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ранее реализация этого решения была отложена на месяц.

Что изменится для АРМА?

Торможение принятия этого решения происходило искусственно, этому способствовали действия отдельной политической силы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Елену Думу.

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Как утверждает глава АРМА, более 5 месяцев агентство боролось за реализацию этого закона. Ведь такое решение соответствует национальным интересам Украины.

Елена Дума Глава Агентства по розыску и менеджменту активов 18 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении реформу АРМА, которая усиливает способность Агентства, открывает путь к управлению корпоративными правами России и Республики Беларусь и предусматривает возможность передачи арестованных активов на нужды украинских военных.

Дума поблагодарила всех, кто не поддержал блокирующее постановление. Председатель АРМА говорит, что в целом агентство ждало принятия решения о реформировании 2 года.