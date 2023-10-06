Рекорд за всю историю Украины: Рада увеличила расходы госбюджета 2023 года

Верховная Рада 6 октября проголосовала в целом за увеличение расходов государственного бюджета Украины в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен. Большинство из этих средств будут направлены на Силы обороны страны.

За соответствующие правки проголосовали 313 народных депутатов. К слову, поправки к законопроекту рассматривали более 11 часов.

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Куда направили средства

Нардепы рассматривали поправки в госбюджет на 2023 год 11 часов 15 минут. Соответствующее решение об увеличении расходов на 322,6 миллиарда гривен все же удалось принять.

Так, увеличатся расходы на следующие направления:

Министерство обороны – на +211 миллиардов гривен;

Министерство внутренних дел – на +79 миллиардов гривен;

Министерство социальной политики – на +16,5 миллиарда гривен;

Министерство иностранных дел – на +1,3 миллиарда гривен;

Министерство по стратегическим отраслям промышленности – на +4,3 миллиарда гривен;

Служба безопасности Украины – на +4,2 миллиарда гривен;

Главное управление разведки – на +2,5 миллиарда гривен;

Министерство образования и науки – на +572 миллиона гривен;

Государственная служба специальной связи и защиты информации – на +570 миллионов гривен;

Служба внешней разведки – на +500 миллионов гривен;

Управление государственной охраны – на +230,5 миллиона гривен;

Министерство энергетики – на +350 миллионов гривен.

Такими изменениями установлено два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 триллиона гривен, а дефицит – более 2 триллионов гривен,

– подчеркнул Железняк.

Нардеп также заявил, что расходы на Бюро экономической безопасности также увеличатся на 253,5 миллиона гривен. Как утверждает Железняк, с БЭБ списали 60,5 миллионов и оставили только минимум на заработные платы.



Рада проголосовала за увеличение расходов / Фото Ярослав Железняк



Как проголосовали партии / Фото Ярослав Железняк

Рада приняла госбюджет на 2024 год в первом чтении

ВР 20 сентября в первом чтении приняла госбюджет на 2024 год. Так, на оборону в следующем году планируется выделить больше на 113 миллиардов гривен, чем в 2023 году.

Кроме того, второй важной составной частью госбюджета станет социальная сфера. Расходы бюджета планируют увеличить до 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов больше, чем в текущем году.