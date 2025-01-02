Рекорды международной помощи: сколько средств Украина получила в декабре 2024 года
2 января 2025, 11:35Читати новину українською
Украина привлекла 9,2 миллиарда долларов в качестве международной финансовой помощи в 2024 году. Последний раз международная поддержка пересекала отметку в 9 миллиардов долларов в месяц.
Международная помощь Украине
Это было в апреле прошлого года, сообщает 24 канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Читайте также Экономика Украины продолжит восстанавливаться: что об этом думает глава НБУ
В частности за весь 2024 год Украина привлекла 41,7 миллиарда долларов внешнего финансирования, о чем отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Из них 12,6 миллиардов предоставлено как гранты. Это означает, что они не требуют возврата.
Крупнейшими донорами стали:
- Европейский Союз;
- США;
- Япония;
- Канада;
- Великобритания;
- МВФ;
- Всемирный банк.