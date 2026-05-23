Украинцам может только сниться: где пенсии превышают 10 тысяч евро

В некоторых странах мира размер пенсионных выплат может достигать сумм, которые для большинства людей кажутся нереальными. В отдельных случаях ежемесячные начисления превышают 10 тысяч евро, однако получить такие выплаты могут далеко не все.

Где пенсионеры получают по 10 тысяч евро ежемесячно?

Пенсии более 10 тысяч евро в месяц для большинства украинцев звучат почти фантастически. Однако в Польше такие выплаты не исключение из "закрытой" системы для богачей, а результат десятков лет официальной работы, больших страховых взносов и максимально позднего выхода на пенсию, рассказывает Business Insider.

На фоне средней пенсии в Украине такие суммы выглядят особенно контрастно и в очередной раз демонстрируют, насколько сильно в Европе размер выплат зависит от легальной занятости и накопленного стажа. Один из самых громких примеров это пенсионерка из Куявско-Поморского воеводства, которая ежемесячно получает почти 9 800 евро пенсии. В гривневом эквиваленте это более полумиллиона гривен. Женщина работала более 60 лет и оформила пенсию только после 81 года.

Все это время она официально платила взносы в польский фонд социального страхования ZUS.

Еще один рекорд принадлежит мужчине из Силезии, который работал до 86 лет и имеет 63 года страхового стажа. Его пенсия сегодня превышает 10 тысяч евро в месяц.

Почему в Польше возможны такие пенсии, а в Украине нет

Главная причина, почему украинцы не могут получать такую пенсию, это принцип работы самой системы. В Польше пенсия фактически напрямую зависит от того, сколько человек официально заработал и уплатил взносов за жизнь. Чем дольше гражданин работает и откладывает выход на пенсию, тем больше становится выплата. Система буквально "вознаграждает" долгий официальный стаж.

В Украине же пенсионная модель до сих пор в значительной степени остается солидарной. Это означает, что нынешние работники фактически удерживают нынешних пенсионеров через уплату ЕСВ. Из-за демографического кризиса, теневой занятости и относительно низких зарплат ресурсов системы недостаточно для формирования сверхвысоких пенсий даже у людей с большим стажем.

Кроме того, в Украине многие граждане десятилетиями работали неофициально или получали часть зарплаты в конвертах. Поэтому даже длительный трудовой стаж не всегда гарантирует высокие выплаты после выхода на пенсию.

Могут ли украинцы получать польскую пенсию?