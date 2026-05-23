Экономика Соцвыплаты Украинцам может только сниться: где пенсии превышают 10 тысяч евро
23 мая, 15:17
5

Украинцам может только сниться: где пенсии превышают 10 тысяч евро

Екатерина Добровольская

В некоторых странах мира размер пенсионных выплат может достигать сумм, которые для большинства людей кажутся нереальными. В отдельных случаях ежемесячные начисления превышают 10 тысяч евро, однако получить такие выплаты могут далеко не все.

Где пенсионеры получают по 10 тысяч евро ежемесячно?

Пенсии более 10 тысяч евро в месяц для большинства украинцев звучат почти фантастически. Однако в Польше такие выплаты не исключение из "закрытой" системы для богачей, а результат десятков лет официальной работы, больших страховых взносов и максимально позднего выхода на пенсию, рассказывает Business Insider.

Интересно Пенсия в 60 лет станет доступной не для всех женщин: в чем причина

На фоне средней пенсии в Украине такие суммы выглядят особенно контрастно и в очередной раз демонстрируют, насколько сильно в Европе размер выплат зависит от легальной занятости и накопленного стажа. Один из самых громких примеров это пенсионерка из Куявско-Поморского воеводства, которая ежемесячно получает почти 9 800 евро пенсии. В гривневом эквиваленте это более полумиллиона гривен. Женщина работала более 60 лет и оформила пенсию только после 81 года.

Важно! Все это время она официально платила взносы в польский фонд социального страхования ZUS.

Еще один рекорд принадлежит мужчине из Силезии, который работал до 86 лет и имеет 63 года страхового стажа. Его пенсия сегодня превышает 10 тысяч евро в месяц.

Почему в Польше возможны такие пенсии, а в Украине нет

Главная причина, почему украинцы не могут получать такую пенсию, это принцип работы самой системы. В Польше пенсия фактически напрямую зависит от того, сколько человек официально заработал и уплатил взносов за жизнь. Чем дольше гражданин работает и откладывает выход на пенсию, тем больше становится выплата. Система буквально "вознаграждает" долгий официальный стаж.

В Украине же пенсионная модель до сих пор в значительной степени остается солидарной. Это означает, что нынешние работники фактически удерживают нынешних пенсионеров через уплату ЕСВ. Из-за демографического кризиса, теневой занятости и относительно низких зарплат ресурсов системы недостаточно для формирования сверхвысоких пенсий даже у людей с большим стажем.

Кроме того, в Украине многие граждане десятилетиями работали неофициально или получали часть зарплаты в конвертах. Поэтому даже длительный трудовой стаж не всегда гарантирует высокие выплаты после выхода на пенсию.

Могут ли украинцы получать польскую пенсию?

  • Украинцы, которые официально работали в Польше, могут претендовать на пенсионные выплаты от польского фонда социального страхования ZUS наравне с гражданами Польши. Между странами действует соглашение о социальном обеспечении, которое позволяет учитывать страховой стаж, приобретенный как в Украине, так и в Польше. Благодаря этому часть граждан может одновременно получать две пенсии – украинскую и польскую.

  • Важно, что польская система учитывает не только сам факт работы, но и официальную уплату взносов. Для людей, рожденных до 1 января 1949 года, действуют старые правила: женщинам необходимо иметь не менее 20 лет стажа, мужчинам же нужно 25 лет. При этом в стаж могут включать как периоды с уплатой взносов, так и отдельные "нестраховые" периоды, однако их доля ограничена.

  • Для граждан, рожденных после 1949 года, в Польше действует новая модель начисления пенсий. Формально право на выплаты от ZUS возникает даже после минимального официального стажа, если за человека хотя бы один день платили пенсионные взносы.

  • Однако именно поэтому в Польше появилось явление так называемых "голодных пенсий", то есть символических выплат для людей с очень коротким официальным стажем. В то же время даже такие пенсионеры имеют право на дополнительные ежегодные выплаты – 13-ю и 14-ю пенсию, которые государство регулярно начисляет пенсионерам в Польше.

Связанные темы:

Деньги
Пенсия Пенсионный фонд