Где пенсионеры получают по 10 тысяч евро ежемесячно?
Пенсии более 10 тысяч евро в месяц для большинства украинцев звучат почти фантастически. Однако в Польше такие выплаты не исключение из "закрытой" системы для богачей, а результат десятков лет официальной работы, больших страховых взносов и максимально позднего выхода на пенсию, рассказывает Business Insider.
На фоне средней пенсии в Украине такие суммы выглядят особенно контрастно и в очередной раз демонстрируют, насколько сильно в Европе размер выплат зависит от легальной занятости и накопленного стажа. Один из самых громких примеров это пенсионерка из Куявско-Поморского воеводства, которая ежемесячно получает почти 9 800 евро пенсии. В гривневом эквиваленте это более полумиллиона гривен. Женщина работала более 60 лет и оформила пенсию только после 81 года.
Важно! Все это время она официально платила взносы в польский фонд социального страхования ZUS.
Еще один рекорд принадлежит мужчине из Силезии, который работал до 86 лет и имеет 63 года страхового стажа. Его пенсия сегодня превышает 10 тысяч евро в месяц.
Почему в Польше возможны такие пенсии, а в Украине нет
Главная причина, почему украинцы не могут получать такую пенсию, это принцип работы самой системы. В Польше пенсия фактически напрямую зависит от того, сколько человек официально заработал и уплатил взносов за жизнь. Чем дольше гражданин работает и откладывает выход на пенсию, тем больше становится выплата. Система буквально "вознаграждает" долгий официальный стаж.
В Украине же пенсионная модель до сих пор в значительной степени остается солидарной. Это означает, что нынешние работники фактически удерживают нынешних пенсионеров через уплату ЕСВ. Из-за демографического кризиса, теневой занятости и относительно низких зарплат ресурсов системы недостаточно для формирования сверхвысоких пенсий даже у людей с большим стажем.
Кроме того, в Украине многие граждане десятилетиями работали неофициально или получали часть зарплаты в конвертах. Поэтому даже длительный трудовой стаж не всегда гарантирует высокие выплаты после выхода на пенсию.
Могут ли украинцы получать польскую пенсию?
Украинцы, которые официально работали в Польше, могут претендовать на пенсионные выплаты от польского фонда социального страхования ZUS наравне с гражданами Польши. Между странами действует соглашение о социальном обеспечении, которое позволяет учитывать страховой стаж, приобретенный как в Украине, так и в Польше. Благодаря этому часть граждан может одновременно получать две пенсии – украинскую и польскую.
Важно, что польская система учитывает не только сам факт работы, но и официальную уплату взносов. Для людей, рожденных до 1 января 1949 года, действуют старые правила: женщинам необходимо иметь не менее 20 лет стажа, мужчинам же нужно 25 лет. При этом в стаж могут включать как периоды с уплатой взносов, так и отдельные "нестраховые" периоды, однако их доля ограничена.
Для граждан, рожденных после 1949 года, в Польше действует новая модель начисления пенсий. Формально право на выплаты от ZUS возникает даже после минимального официального стажа, если за человека хотя бы один день платили пенсионные взносы.
Однако именно поэтому в Польше появилось явление так называемых "голодных пенсий", то есть символических выплат для людей с очень коротким официальным стажем. В то же время даже такие пенсионеры имеют право на дополнительные ежегодные выплаты – 13-ю и 14-ю пенсию, которые государство регулярно начисляет пенсионерам в Польше.