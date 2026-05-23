Де пенсіонери отримують по 10 тисяч євро щомісяця?

Пенсії понад 10 тисяч євро на місяць для більшості українців звучать майже фантастично. Однак у Польщі такі виплати не виняток із "закритої" системи для багатіїв, а результат десятків років офіційної роботи, великих страхових внесків та максимально пізнього виходу на пенсію, розповідає Business Insider.

На тлі середньої пенсії в Україні такі суми виглядають особливо контрастно та вкотре демонструють, наскільки сильно в Європі розмір виплат залежить від легальної зайнятості й накопиченого стажу. Один із найгучніших прикладів це пенсіонерка з Куявсько-Поморського воєводства, яка щомісяця отримує майже 9 800 євро пенсії. У гривневому еквіваленті це понад пів мільйона гривень. Жінка працювала більш як 60 років і оформила пенсію лише після 81 року.

Важливо! Весь цей час вона офіційно сплачувала внески до польського фонду соціального страхування ZUS.

Ще один рекорд належить чоловікові із Сілезії, який працював до 86 років та має 63 роки страхового стажу. Його пенсія сьогодні перевищує 10 тисяч євро на місяць.

Чому в Польщі можливі такі пенсії, а в Україні ні

Головна причина, чому українці не можуть отримувати таку пенсію, це принцип роботи самої системи. У Польщі пенсія фактично напряму залежить від того, скільки людина офіційно заробила та сплатила внесків за життя. Чим довше громадянин працює та відкладає вихід на пенсію, тим більшою стає виплата. Система буквально "винагороджує" довгий офіційний стаж.

В Україні ж пенсійна модель досі значною мірою залишається солідарною. Це означає, що нинішні працівники фактично утримують нинішніх пенсіонерів через сплату ЄСВ. Через демографічну кризу, тіньову зайнятість та відносно низькі зарплати ресурсів системи недостатньо для формування надвисоких пенсій навіть у людей із великим стажем.

Крім того, в Україні багато громадян десятиліттями працювали неофіційно або отримували частину зарплати в конвертах. Через це навіть тривалий трудовий стаж не завжди гарантує високі виплати після виходу на пенсію.

Чи можуть українці отримувати польську пенсію?