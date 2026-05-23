Де пенсіонери отримують по 10 тисяч євро щомісяця?
Пенсії понад 10 тисяч євро на місяць для більшості українців звучать майже фантастично. Однак у Польщі такі виплати не виняток із "закритої" системи для багатіїв, а результат десятків років офіційної роботи, великих страхових внесків та максимально пізнього виходу на пенсію, розповідає Business Insider.
На тлі середньої пенсії в Україні такі суми виглядають особливо контрастно та вкотре демонструють, наскільки сильно в Європі розмір виплат залежить від легальної зайнятості й накопиченого стажу. Один із найгучніших прикладів це пенсіонерка з Куявсько-Поморського воєводства, яка щомісяця отримує майже 9 800 євро пенсії. У гривневому еквіваленті це понад пів мільйона гривень. Жінка працювала більш як 60 років і оформила пенсію лише після 81 року.
Весь цей час вона офіційно сплачувала внески до польського фонду соціального страхування ZUS.
Ще один рекорд належить чоловікові із Сілезії, який працював до 86 років та має 63 роки страхового стажу. Його пенсія сьогодні перевищує 10 тисяч євро на місяць.
Чому в Польщі можливі такі пенсії, а в Україні ні
Головна причина, чому українці не можуть отримувати таку пенсію, це принцип роботи самої системи. У Польщі пенсія фактично напряму залежить від того, скільки людина офіційно заробила та сплатила внесків за життя. Чим довше громадянин працює та відкладає вихід на пенсію, тим більшою стає виплата. Система буквально "винагороджує" довгий офіційний стаж.
В Україні ж пенсійна модель досі значною мірою залишається солідарною. Це означає, що нинішні працівники фактично утримують нинішніх пенсіонерів через сплату ЄСВ. Через демографічну кризу, тіньову зайнятість та відносно низькі зарплати ресурсів системи недостатньо для формування надвисоких пенсій навіть у людей із великим стажем.
Крім того, в Україні багато громадян десятиліттями працювали неофіційно або отримували частину зарплати в конвертах. Через це навіть тривалий трудовий стаж не завжди гарантує високі виплати після виходу на пенсію.
Чи можуть українці отримувати польську пенсію?
Українці, які офіційно працювали в Польщі, можуть претендувати на пенсійні виплати від польського фонду соціального страхування ZUS нарівні з громадянами Польщі. Між країнами діє угода про соціальне забезпечення, яка дозволяє враховувати страховий стаж, набутий як в Україні, так і в Польщі. Завдяки цьому частина громадян може одночасно отримувати дві пенсії – українську та польську.
Важливо, що польська система враховує не лише сам факт роботи, а й офіційну сплату внесків. Для людей, народжених до 1 січня 1949 року, діють старі правила: жінкам необхідно мати щонайменше 20 років стажу, чоловікам ж потрібно25 років. При цьому до стажу можуть включати як періоди зі сплатою внесків, так і окремі "нестрахові" періоди, однак їхня частка обмежена.
Для громадян, народжених після 1949 року, у Польщі діє нова модель нарахування пенсій. Формально право на виплати від ZUS виникає навіть після мінімального офіційного стажу, якщо за людину хоча б один день сплачували пенсійні внески.
Однак саме через це в Польщі з’явилося явище так званих "голодних пенсій", тобто символічних виплат для людей із дуже коротким офіційним стажем. Водночас навіть такі пенсіонери мають право на додаткові щорічні виплати – 13-ту та 14-ту пенсію, які держава регулярно нараховує пенсіонерам у Польщі.