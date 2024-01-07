Рекордные объемы: почему украинцы активно скупают валюту

В декабре 2023 года украинцы купили рекордные объемы валюты — покупка выросла до 1 026 миллиардов долларов, тогда как в ноябре купили 622 миллиона долларов. Это рекордный уровень, зафиксированный за последние 12 лет.

Валютный ажиотаж

Помимо покупки "чистой" валюты, возросло количество безналичных покупок. Член Экономического дискуссионного клуба, Олег Пендзин, высказал мнение, что нестабильность гривны и растущая тревога среди населения обусловлены неопределенностью будущего валютного курса.

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Следовательно, из-за недоверия к гривне, украинцы начинают массово скупать валюту:

Чем больше мы будем говорить об отсутствии макрофинансовой помощи на 2024 год. Чем больше в СМИ будет проходить информация о возможности задержки социальных выплат и непроведение индексации пенсий, тем больше люди начнут сомневаться относительно стабильности гривны,

– объясняет Пендзин.

Эксперт также отметил, что украинцы опасаются, что для обеспечения стабильности соцвыплат придется прибегнуть к печати денег. А в контексте 2022 года любое увеличение денежной массы уже доказало свою вредность для стоимости гривны.

! Общество активно обсуждает проблемы с поиском источников финансирования на следующий год. Следовательно, граждане, вместо того, чтобы хранить средства на депозитах, покупают иностранную валюту. Это усиливает эмоциональную реакцию на рынке валют.

Пендзин предполагает, что стабилизация курса гривны возможна только при получении финансовой поддержки от США и ЕС.

Что будет с валютой в феврале

Аналитик подчеркнул, что стабильность валютного курса в Украине может быть поддержана при условии получения макрофинансовой помощи в размере, необходимом для нужд страны.

! В настоящее время этот размер оценивается примерно в 37 миллиардов долларов.

Финансовое усиление обеспечит сохранность текущего уровня курса гривны. Однако эксперт предостерегает, что в случае проблем с привлечением такой помощи или ее недостаточности, курс национальной валюты может испытать дальнейшее ослабление.