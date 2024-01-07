Валютный ажиотаж
Помимо покупки "чистой" валюты, возросло количество безналичных покупок. Член Экономического дискуссионного клуба, Олег Пендзин, высказал мнение, что нестабильность гривны и растущая тревога среди населения обусловлены неопределенностью будущего валютного курса.
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Следовательно, из-за недоверия к гривне, украинцы начинают массово скупать валюту:
Чем больше мы будем говорить об отсутствии макрофинансовой помощи на 2024 год. Чем больше в СМИ будет проходить информация о возможности задержки социальных выплат и непроведение индексации пенсий, тем больше люди начнут сомневаться относительно стабильности гривны,
– объясняет Пендзин.
Эксперт также отметил, что украинцы опасаются, что для обеспечения стабильности соцвыплат придется прибегнуть к печати денег. А в контексте 2022 года любое увеличение денежной массы уже доказало свою вредность для стоимости гривны.
Пендзин предполагает, что стабилизация курса гривны возможна только при получении финансовой поддержки от США и ЕС.
Что будет с валютой в феврале
Аналитик подчеркнул, что стабильность валютного курса в Украине может быть поддержана при условии получения макрофинансовой помощи в размере, необходимом для нужд страны.
Финансовое усиление обеспечит сохранность текущего уровня курса гривны. Однако эксперт предостерегает, что в случае проблем с привлечением такой помощи или ее недостаточности, курс национальной валюты может испытать дальнейшее ослабление.