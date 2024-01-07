Валютний ажіотаж

Крім купівлі "чистої" валюти, зросла кількість безготівкових покупок. Член Економічного дискусійного клубу, Олег Пендзин, висловив думку, що нестабільність гривні та зростаюча тривога серед населення обумовлені невизначеністю щодо майбутнього валютного курсу.

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Відтак, через недовіру до гривні, українці починають масово скуповувати валюту:

Що більше ми будемо говорити про відсутність макрофінансової допомоги на 2024 рік. Що більше в ЗМІ буде проходити інформації про можливість затримки соціальних виплат і непроведення індексації пенсій, то більше люди почнуть сумніватися стосовно стабільності гривні,

— пояснює Пендзин.

Експерт також зауважив — українці побоюються, що для забезпечення стабільності соцвиплат доведеться вдатися до друку грошей. А в контексті 2022 року будь-яке збільшення грошової маси вже довело свою шкідливість для вартості гривні.

Зауважте! Суспільство активно обговорює проблеми з пошуком джерел фінансування на наступний рік. Відтак громадяни, замість того, щоб зберігати кошти на депозитах, купують іноземну валюту. Це підсилює емоційну реакцію на ринку валют.

Пендзин припускає, що стабілізація курсу гривні можлива лише за умови отримання фінансової підтримки від США та ЄС.

Що буде з валютою у лютому

Аналітик підкреслив, що стабільність валютного курсу в Україні може бути підтримана за умови отримання макрофінансової допомоги у розмірі, необхідному для потреб країни.

Важливо! Нині цей розмір оцінюється приблизно в 37 мільярдів доларів.

Фінансове посилення забезпечить збереження поточного рівня курсу гривні. Проте, експерт застерігає, що у випадку проблем із залученням такої допомоги або її недостатності, курс національної валюти може зазнати подальшого ослаблення.