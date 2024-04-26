Украинцы могут постепенно погасить долги за ЖКУ: как это сделать
Источник:КГГА
Долги за коммуналку можно гасить не сразу, а небольшими платежами. Для этого нужно оформить специальный договор.
Как платить за коммуналку частями
Чтобы заключить договор о реструктуризации, лицо должно обратиться в сервисный центр ЦКС. Это можно сделать по предварительной записи.
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При заключении договора специалисты центра обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, то вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг.
Лучше всего заключать договор о реструктуризации в неотапливаемый сезон. Именно в это время финансовые обязательства лица уменьшены, а значит есть возможность быстро закрыть все долги.
Как оформить реструктуризацию
Для оформления реструктуризации, нужно непосредственно обратиться в ЦКС или подписать договор дистанционно через электронную цифровую подпись. К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- ИНН;
- удостоверение личности (паспорт);
- договор о праве собственности на указанное жилье;
- договор о предоставлении коммунальных услуг.