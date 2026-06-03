На дорогах государственного значения завершили основной ремонт: где проведут работы дальше

В Украине завершили основные ремонтные работы на государственных автодорогах. Известно, что объем восстановленных дорог стал рекордным с 2022 года.

Что известно о завершении восстановления дорожного покрытия?

О том, где продолжат ремонты дорог, говорится в сообщении Алексея Кулебы.

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Вице-премьер-министр по восстановлению Украины заявил, что основные плановые работы по восстановлению дорожного покрытия на дорогах государственного значения уже завершили.

Заметьте! С начала 2026 года в Украине отремонтировали почти 14 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

Несмотря на сложные погодные условия и вызовы безопасности работы продолжались во всех областях страны,

– добавил Кулеба.

В частности он пояснил, что приоритетными для ремонта были маршруты, обеспечивающие перевозки людей, грузов. А также работу бизнеса, экспорт, гуманитарную логистику, оборону государства.

Наибольшие работы провели на ключевых дорогах страны:

М-06 Киев – Чоп;

М-05 Киев – Одесса;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;

М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Однако сейчас восстановление продолжаются. Как отметил Алексей Кулеба, после завершения первоочередных работ, ресурсы направят на прифронтовые области.

К тому же темпы работ не меняют. Например, за последние сутки ликвидировали повреждения на площади дороги в 82 тысячи квадратных метров.

Важно! На дорогах государственного значения работают 84 дорожные бригады и более 900 специалистов.

По прифронтовому сообщению – продолжаются согласования с Генеральным штабом для определения критически важных путей:

военной логистики;

эвакуации;

гуманитарных перевозок;

обеспечения прифронтовых общин.

Дороги во время войны – это скорость военной логистики, работа экономики, устойчивость общин и поддержка наших Сил обороны,

– отметил Алексей Кулеба.

В то же время он акцентировал, что для оперативного финансирования готовят отдельные решения. Это позволит выполнять работу там где этого требует ситуация с безопасностью.

К слову, Юлия Свириденко добавила, что 14 миллионов квадратных метров дорожного покрытия, которые уже отремонтировали, – это самый высокий показатель за период полномасштабного вторжения.