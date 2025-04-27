400 миллиардов убытков: Европа придумала, как взыскать с России репарации, – The Sunday Times

Послевоенное восстановление будет стоить Украине не менее 400 миллиардов фунтов стерлингов. Значительную часть этого, вероятно, покроют замороженные российские активы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию политолога и эксперта по восточной Европе Марка Галеотти для The Sunday Times.

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Как Украина получит репарации от России

Галеоти отмечает, что в рамках мирного соглашения Дональда Трампа на послевоенное восстановление Украины могут быть изъяты 225 миллиардов фунтов стерлингов российских госактивов, замороженных за рубежом.

Москва показушно будет плеваться и кричать, но на деле она воспримет это как способ выплаты репараций из денег, которые она все равно не получит обратно,

– утверждает европейский депутат на условиях анонимности.

Политолог убежден, что любая перспектива вернуть оккупированные Россией территории и дискредитировать авторитарный режим Путина будет зависеть от построения успешной и стабильной Украины в долгосрочной перспективе.

Страх перед новым российским вторжением будет существовать постоянно, но Украина примет то, что Тайвань называет "стратегией ежа". То есть Киев сделает себя настолько "колючим", что Москва очень дважды подумает, прежде чем снова напасть.

Что в Украине думают о механизмах репараций

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил стоимость после военного восстановления Украины примерно в 500 млрд евро.

Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. По последним оценкам, восстановление будет стоить примерно 500 млрд евро. Такое восстановление может стать magnum opus для Европы, объединив и укрепив все наше сотрудничество,

– указал он.

Кроме конфискации замороженных активов Украина также предложила партнерам еще один механизм компенсации. Речь идет о введении специального налога – пошлины на импорт товаров и сырья из России. Эти средства бы передавались в фонд восстановления Украины.

"Мы не хотим ждать веками, пока Россия демократизируется или состоятся какие-то процессы, когда они будут извиняться и выплачивать репарации", – сказал Шмыгаль.