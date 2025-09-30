Сейчас Европейский Союз планирует продвигать так называемые "репарационные кредиты". Они будут базироваться на замороженных российских активах.

Что рассказала Урсула фон дер Ляйен о "репарационных займах"?

Часть из них также будет направлена на финансирование оборонной промышленности Евросоюза, пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Guardian.

В частности фонд дер Ляйен предоставила больше информации о механизме. Согласно ее словам, кредит не будет предоставлен сразу, а траншами и с соответствующими условиями.

И мы укрепим нашу собственную оборонную промышленность, гарантируя, что часть кредита будет использована для закупок в Европе и с Европой,

– подчеркнула руководительница Еврокомиссии.

Важный факт заключается в том, что активы не конфискуются. Украина должна возвращать кредит, если Россия выплачивает репарации.

Обратите внимание! Как отметила Урсула фон дер Ляйен, "виновный должен нести ответственность".

Ранее руководительница Европейской Комиссии сообщила, что всего 2 миллиарда евро будет потрачено на дроны для Украины. Об этом говорится на сайте Европейской Комиссии.

Это позволяет Украине увеличить собственные производственные мощности в сфере дронов, а также позволяет ЕС получить выгоду от этой технологии. Однако нужно более структурное решение для военной поддержки,

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула: нужно должны двигаться быстро – вместе с Украиной и в тесной координации с НАТО.

Заметьте! Фон дер Ляйен напомнила, что нужно и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине, ведь если сейчас считается, что Украина – это первая линия обороны, то следует нарастить военную поддержку.

Что еще известно о замороженных активах России?