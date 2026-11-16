"Ничего не осталось": Россия полностью уничтожила склад известной сети ресторанов
Очередная вражеская атака на Киев нанесла серьезный удар по местному бизнесу, оставив после себя лишь руины. Владельцам приходится фиксировать убытки и с нуля планировать восстановление летних площадок.
Какая сеть пострадала от удара
На этот раз значительные потери понесла ресторанная сеть "Рестораны Гусовских". Об уничтожении склада сообщил ее совладелец Евгений Гусовский в посте на своей странице в Facebook.
По словам предпринимателя, это уже не первое попадание в их складские помещения. Однако на этот раз масштабы разрушений оказались фатальными.
Очередной удар по нашему складу от "северного соседа". В прошлый раз еще было что спасать. На этот раз ничего не осталось, даже алюминий превратился в лужу,
– отметил Гусовский.
Фото: Последствия удара по складу сети / Евгений Гусовский в Facebook
В то же время Гусовский сообщил, что люди не пострадали. По его словам, все живы и здоровы.
Какие планы у сети ресторанов
Несмотря на уничтожение склада, Гусовский заявляет, что сеть продолжит работу.
В частности, команда уже обдумывает, какими будут новые летние террасы.
Уже думаем, какими будут наши новые летние террасы (в том числе вся мебель). Если у вас есть идеи или вы хотите присоединиться к проектированию… будем рады,
– обратился он к подписчикам.
Как российские атаки наносят ущерб заведениям в Украине
Напомним, что украинский ресторанный бизнес регулярно страдает от целенаправленных атак агрессора.
В сентябре 2026 года в результате обстрела Киева была разрушенная пекарня сети "Завертайло" возле Софии Киевской, а в октябре ракета попала в здание ресторана на Оболони, где вспыхнул пожар.
Также в сентябре российский удар повредил киевский McDonald's, а продовольственный склад его логистического партнера в Броварском районе после повторной атаки сгорел.