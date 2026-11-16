"Ничего не осталось": Россия полностью уничтожила склад известной сети ресторанов

Какая сеть пострадала от удара

На этот раз значительные потери понесла ресторанная сеть "Рестораны Гусовских". Об уничтожении склада сообщил ее совладелец Евгений Гусовский в посте на своей странице в Facebook.

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По словам предпринимателя, это уже не первое попадание в их складские помещения. Однако на этот раз масштабы разрушений оказались фатальными.

Очередной удар по нашему складу от "северного соседа". В прошлый раз еще было что спасать. На этот раз ничего не осталось, даже алюминий превратился в лужу– отметил Гусовский.

Фото: Последствия удара по складу сети / Евгений Гусовский в Facebook

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В то же время Гусовский сообщил, что люди не пострадали. По его словам, все живы и здоровы.

Какие планы у сети ресторанов

Несмотря на уничтожение склада, Гусовский заявляет, что сеть продолжит работу.

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В частности, команда уже обдумывает, какими будут новые летние террасы.

Уже думаем, какими будут наши новые летние террасы (в том числе вся мебель). Если у вас есть идеи или вы хотите присоединиться к проектированию… будем рады– обратился он к подписчикам.

Как российские атаки наносят ущерб заведениям в Украине

Напомним, что украинский ресторанный бизнес регулярно страдает от целенаправленных атак агрессора.

В сентябре 2026 года в результате обстрела Киева была разрушенная пекарня сети "Завертайло" возле Софии Киевской, а в октябре ракета попала в здание ресторана на Оболони, где вспыхнул пожар.

Также в сентябре российский удар повредил киевский McDonald's, а продовольственный склад его логистического партнера в Броварском районе после повторной атаки сгорел.