"Нічого не залишилося": Росія вщент знищила склад відомої мережі ресторанів

Яка мережа постраждала від удару

Цього разу значних втрат зазнала ресторанна мережа "Ресторани Гусовських". Про знищення складу повідомив її співвласник Євген Гусовський у дописі на своїй сторінці у Facebook.

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За словами підприємця, це вже не перше влучання у їхні складські приміщення. Однак цього разу масштаби руйнувань виявилися фатальними.

Знову приліт у наш склад від "північного сусіда". Минулого разу ще було що рятувати. Цього разу нічого не залишилося, навіть алюміній перетворився на калюжу– зазначив Гусовський.

Фото: Наслідки удару по складу мережі / Євген Гусовський у Facebook

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Водночас Гусовський повідомив, що люди не постраждали. За його словами, усі живі та здорові.

Які плани у мережі ресторанів

Попри знищення складу, Гусовський говорить, що мережа продовжить працювати.

Зокрема, команда вже обмірковує, якими будуть нові літні тераси.

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Уже думаємо, якими будуть наші нові літні тераси (в тому числі усі меблі). Якщо маєте ідеї або хочете долучитися до проєктування… будемо раді– звернувся він до підписників.

Як російські атаки знижують заклади в Україні

Нагадаємо, що український ресторанний бізнес регулярно потерпає від цілеспрямованих атак агресора.

У вересні 2026 року внаслідок обстрілу Києва була зруйнована пекарня мережі "Завертайло" біля Софії Київської, а в жовтні ракета влучила в будівлю ресторану на Оболоні, де спалахнула пожежа.

Також у вересні російський удар пошкодив київський McDonald's, а продовольчий склад його логістичного партнера у Броварському районі після повторної атаки згорів.